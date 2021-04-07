網咖哥打輸遊戲！他狂吼外送員　反遭「6秒7拳」打到吐血

外送服務已經成為民眾習慣使用的訂餐方式，不過也因為愈來愈多人投身擔任外送員，使用者也跟著變多，時常會聽聞外送員、顧客或店家因為消費糾紛發生口角爭執。日前在中國就發生一起離譜的外送爭議，一名顧客在網咖點了餐後，因為「遊戲打輸」疑似情緒不佳，竟和外送員大打出手，監視畫面曝光後也讓不少網友傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據陸媒《周邊新聞》報導，一名外送員於4月5日接了一單外賣，從店家端收到餐點後，便立刻前往顧客所在的網咖，不過當他一到目的地打電話通知顧客時，也發現怎麼打也打不通，於是直接拎著餐點走進網咖找人。

▲點餐男子疑似情緒不滿，起身往對方臉上甩了巴掌。（圖／翻攝自微博）

沒想到該名點餐的男子，疑似打遊戲太過認真，沒注意到手機不斷響鈴震動，外送員為了提醒他便上前拍了拍他的肩膀，告訴他餐點到了。殊不知點餐男子卻因為遊戲輸了而當場暴怒，先是摔下耳機站在座位旁與外送員爭執，接著更破口大罵還甩了外送員一巴掌。

不過外送員也不打算平白受遷怒，立刻回擊該名動手男子，監視器畫面更拍下外送員在短短6秒內就連出了7拳，毫無招架之力的點餐男只能呆愣地坐回座位摀著血，一旁的網咖客人也被突來反擊嚇壞，眼睜睜的看著外送員走人。

▲外送員毫不手軟的反擊就連其他客人也看傻了。（圖／翻攝自微博）

畫面曝光後，許多網友認為這起外送爭議也相當離譜「看嘴型就知道他在罵送外賣小哥，而且是他先動的手，被打活該」、「遊戲也輸，打架也輸」、「遷怒真的沒必要」、「回頭給他個負評」。（編輯：楊智傑）