房市／台商回流　人口紅利　草漯重劃區翻紅

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草漯重劃區的交易以透天與大樓為主，根據桃園不動產e指通實價資料，去年交易量435件，為歷年最高，細看新大樓交易量，自107年165件有顯著交易後逐年成長，去年來到260件；透天則是從107年81件增長至去年122件；而房價部分，去年全年的新大樓平均單價18.32萬、透天平均單價20.44萬，房價不輸桃園市部分區域。
對此，信義全球資產桃園營業部經理賴志瑋說明，當地產業多為傳統製造業，當地青壯年過去多會到桃園、中壢等區就業、定居，近年來航空城計劃有大量產業進駐，可帶動桃園西半側發展，當發展性確定，也吸引大園、觀音的青年就近購屋，而航空城的徵收戶也有居住需求，帶動交易量。
除了桃園航空城計劃帶動外，台商回流也是助攻交易量的推手，住商不動產觀音草漯加盟店店長陳怡光表示，台商回流，工業用地需求大增，觀音工業區、大潭工業區、桃園科技工業園區都在興建廠房，新增的就業人口也產生居住剛需，就近至草漯重劃區購屋。
陳怡光進一步表示，草漯重劃區平均單價18.32萬，看似不比桃園其他區域便宜，但因為草漯重劃區為封閉市場且總價符合購屋主力；透天產品總價1000多萬，多為航空城拆遷戶、地主購買，而新大樓則以總價5、600萬的兩房車位產品、6、700萬的三房車位產品最受藍領工業區上班族青睞。