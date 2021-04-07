婚戒是「人工鑽」能接受嗎？女性曝真心話：價格才是重點
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 16:30:29
日前美國籍YouTuber莫彩曦前往當鋪鑑定老公Adam在美國買的求婚鑽戒，意外發現買到的是「人工合成鑽石」，話題也引發熱議。就有網友也好奇，若女孩們收到婚戒是「人工鑽」能接受嗎？隨即釣出眾多解答，皆認為「價格差距才是重點」。
日前莫彩曦與老公Adam拍攝影片「美國買的鑽石台灣當鋪會收多少？」結果發現這枚戒指上使用的是「合成鑽石」，瞬間讓在一旁的Adam也懊悔稱：「當初花了10萬元買戒指」，口中更不斷重複著「好不爽」。
影片也掀起廣泛討論，更有網友在PTT上好奇發問「女生可以接受鑽戒不是天然鑽石嗎？女生如果突然有把求婚戒指拿去當舖的需要，卻在鑑價人員驗收時被告知，婚戒的鑽石是實驗室合成的不值錢。雖然鑽戒也是老公辛苦賺錢買的，但女孩們心中會有芥蒂還是遺憾嗎，還是不管怎樣老公的愛是真的就好？」
不少女網友也紛紛回應「可以啊，合成鑽石也一樣漂亮啊」「天然的鑽石是血鑽石欸，壓榨工人、破壞大自然」「但如果老公花大錢冤大頭，會替他不爽」、「價格才是重點，如果老公用真鑽價買到合成的，真的會超不爽」、「可以！但我寧可把鑽戒錢拿去旅遊」。（編輯：潘毅）