房市／竹科外溢買盤　苗栗房價飛漲

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住商不動產頭份文化加盟店店東林幗珍表示，頭份與竹南去年第三、四季的交易量「大爆發」，住宅市場部分，除既有的在地客，更有許多來自竹科的工作族群，考量新竹縣市房價越來越貴，因此趁去年利率低，趕緊進場至苗栗購屋；此外，也有來自新竹的建商大舉進場購地推案，以及高資產客戶鎖定廠房、工業用地，讓2018年低落至今的不動產市場全面復甦，進而推升價格。事實上，根據信義房屋統計頭份、竹南去年交易量，與2019年相較，的確各有17%、12%成長。
林幗珍進一步說明，自新竹外溢至頭份、竹南的買方，普遍年齡都在30歲左右或以下，由於年輕購屋族頭期款較有限，多希望貸款成數能達8成；由於市區的全新建案，目前單價多在25萬以內，市郊則仍在1字頭，相對新竹縣市親民，因此買方可接受的總價區間多落在800至1000萬間，也有部分希望鎖定800萬內中古屋，有長輩支持或收入較高者，預算則可拉至至1200至1300萬。
林幗珍也觀察，新竹客或竹南科學園區工作族群，購屋皆重視建商品牌，認為代表品質保證，由於不少新竹知名建商進入苗栗後，多在藝文中心、萬坪公園、中央路一帶推案，當地自然成為吸引科技新貴買房的熱區之一；頭份建國學區雖以中古屋為主，較少新建案，但學區宅也頗能吸引小家庭買方買進；此外，竹南科學園區周邊、頭份東側交流道一帶，也因房價相對親民且交通便利而受青睞。