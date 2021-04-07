發生事故如何通報位置？眾曝「2招」神解：能見經緯度

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許多網友也紛紛回應，「遇到這種情況，當下很難鎮定」、「有通報就很猛了，當下受震驚很容易什麼都講不出來」、「當時混亂沒辦法冷靜，能打電話的都不錯了」、「絕對沒辦法，至少要1分鐘冷靜」，另外也有人說，「坐火車當下也很難知道在哪吧」、「火車一堆隧道，而且大多數也不是當地人」、「當地人都不一定知道是哪個隧道了」、「坐火車時突然抬頭看，誰會知道自己在哪」。
不過，也有內行的網友推薦「110視訊報案」APP，「視訊報案，會定位你手機位置」、「用這個報警不僅可以定位，還可以把現場狀況回傳給警方」、「119報案APP可以定位」，也有網友建議，「google map長按可以看經緯度」、「Google地圖長按，搜尋的格子會給你經緯度」、「一定要開Google maps」、「iphone內建app『指南針』打開就有所在經緯度了」。
台鐵408車次太魯閣號列車2日在花蓮發生出軌意外，造成50死、200多人受傷。據了解，事故發生後，第一通電話時間是9時31分，對方是一名女性，但口氣緊張，說不出自己在哪個位置。隨後湧進更多報案電話，直到有名鎮定的男子提到「清水隧道」洞口名，經不斷與報案者來回對話，確認事故地點後出勤救援。（編輯：許智超）