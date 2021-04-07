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發生事故如何通報位置？眾曝「2招」神解：能見經緯度

編輯中心/綜合報導

2021-04-07 16:48:21｜2021-04-07 17:23:36

▲太魯閣號2日發生出軌意外，釀成51死、2百人輕重傷的慘劇。（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）
▲太魯閣號日前發生出軌意外，就網友好奇，「多數人在事故發生後，真的能夠鎮定說出所在位置嗎？」（圖／記者陳明安攝，2021.04.04）
台鐵太魯閣號408車次於日前發生事故，造成多人傷亡，而花蓮地檢署就在昨（6）日表示，第一通報案電話是名女性，但當時口氣緊張，說不出自己在哪個位置。就有網友好奇，「大家在發生事故後，能不能鎮定說出所在位置呢？」貼文曝光後，也引起網友熱議。

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原PO就在《PTT》指出，有名女性在事故發生3分鐘後打了報案電話，但因為實在太緊張，無法確切描述事發位置，最後是由另名男性讓救難人員得知確切地點的，原PO認為「第一個有效通知事故位置的人是蠻重要的，但各位在發生事故後，真的能鎮定說出所在位置嗎？」

許多網友也紛紛回應，「遇到這種情況，當下很難鎮定」、「有通報就很猛了，當下受震驚很容易什麼都講不出來」、「當時混亂沒辦法冷靜，能打電話的都不錯了」、「絕對沒辦法，至少要1分鐘冷靜」，另外也有人說，「坐火車當下也很難知道在哪吧」、「火車一堆隧道，而且大多數也不是當地人」、「當地人都不一定知道是哪個隧道了」、「坐火車時突然抬頭看，誰會知道自己在哪」。

▲內行的網友推薦，可以使用google地圖，或iphone內建app「指南針」，都可以察看經緯度。（示意圖／NOWnews資料照
▲內行的網友推薦，可以使用google地圖，或iphone內建app「指南針」，都可以察看經緯度。（示意圖／NOWnews資料照 ）
不過，也有內行的網友推薦「110視訊報案」APP，「視訊報案，會定位你手機位置」、「用這個報警不僅可以定位，還可以把現場狀況回傳給警方」、「119報案APP可以定位」，也有網友建議，「google map長按可以看經緯度」、「Google地圖長按，搜尋的格子會給你經緯度」、「一定要開Google maps」、「iphone內建app『指南針』打開就有所在經緯度了」。

台鐵408車次太魯閣號列車2日在花蓮發生出軌意外，造成50死、200多人受傷。據了解，事故發生後，第一通電話時間是9時31分，對方是一名女性，但口氣緊張，說不出自己在哪個位置。隨後湧進更多報案電話，直到有名鎮定的男子提到「清水隧道」洞口名，經不斷與報案者來回對話，確認事故地點後出勤救援。（編輯：許智超）

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