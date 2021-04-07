女友看不起爸媽說台語！他聽「原因」怒分手　結局卻GG了

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雖然原PO會提醒她「多跟我爸媽說台語會比較親切」，但她還是堅持不要 ，甚至強調說「我是高級外省人才不說台語，你爸媽講台語超Low」，更讓他頭痛的是，某次到女友家吃飯，聊到結婚的問題時，女友爸媽不斷嫌聘金20萬元太少，女友更在一旁附和「你們本省人就是小氣」。
最後原PO終於忍受不了提分手，「我真的再也無法忍受她這些奇怪的觀念跟想法！」 ，但他接著透露，女友現在打算用自殺來威脅他，還說「如果死了也要逼原我娶她神主牌！」這讓原PO感到相當崩潰。
貼文曝光後，也讓許多網友相當傻眼，「什麼年代還在本省外省 = =」、「高級是哪來的詞？人有分高級低級」、「就一個很自私的女友而已啊」、「缺乏家教加上價值觀差異，未來會很痛苦，勸你還是早早分了比較好」、「問題那麼多還可以談到結婚，我也是笑了」、「我是外省人也不會這樣啊！家庭因素關外省人什麼事」、「我是第三代外省人也沒那麼不要臉」。（編輯：許智超）
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