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女友看不起爸媽說台語！他聽「原因」怒分手　結局卻GG了

編輯中心/綜合報導

2021-04-07 18:26:06

▲男網友表示，女友無意間發現他的員工證寫著「技術員」，竟相當生氣。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲原PO女友不但自稱是「高級外省人」，還嫌「爸媽講台語超Low」，讓他氣炸提分手。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
男女交往時，都能逐漸發現對方不為人知的一面。近日，就有名男網友抱怨，他的女友自稱是「高級外省人」，不但不願意說台語，還嫌「你爸媽講台語超Low」，而當兩方家庭談論到結婚時，女友爸媽還不斷嫌聘金太少，女友甚至在旁附和一句，讓他受不了提出分手，貼文也引起熱議。

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原PO在《爆料公社》表示，女友一直說自己是「高級外省人」，而且她明明會說台語，卻總是假裝台語講不好，「如果台語不小心太溜的話會讓她覺得很丟臉」，原PO爸媽還要為了配合女友說國語，讓他不禁覺得「為何女友怎麼都不會想試著跟我家人拉近距離？」

雖然原PO會提醒她「多跟我爸媽說台語會比較親切」，但她還是堅持不要 ，甚至強調說「我是高級外省人才不說台語，你爸媽講台語超Low」，更讓他頭痛的是，某次到女友家吃飯，聊到結婚的問題時，女友爸媽不斷嫌聘金20萬元太少，女友更在一旁附和「你們本省人就是小氣」。

▲談到結婚問題，女友爸媽不停嫌聘金20萬元太少，女友更附和「你們本省人就是小氣」，讓原PO相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》
▲談到結婚問題，女友爸媽不停嫌聘金20萬元太少，女友更附和「你們本省人就是小氣」，讓原PO相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／翻攝自《pexels》 ）
最後原PO終於忍受不了提分手，「我真的再也無法忍受她這些奇怪的觀念跟想法！」 ，但他接著透露，女友現在打算用自殺來威脅他，還說「如果死了也要逼原我娶她神主牌！」這讓原PO感到相當崩潰。

貼文曝光後，也讓許多網友相當傻眼，「什麼年代還在本省外省 = =」、「高級是哪來的詞？人有分高級低級」、「就一個很自私的女友而已啊」、「缺乏家教加上價值觀差異，未來會很痛苦，勸你還是早早分了比較好」、「問題那麼多還可以談到結婚，我也是笑了」、「我是外省人也不會這樣啊！家庭因素關外省人什麼事」、「我是第三代外省人也沒那麼不要臉」。（編輯：許智超）

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