台灣「辦桌文化」變身桌遊！雙語圖卡讓老外也懂包菜尾

The China Post

報導，臺灣宴席文化流傳多年，澎湃又熱情的辦桌比氣勢也拚人氣，絕對是最能代表台灣飲食文化的獨特景致。善於將台灣人最愛的街頭美食解構成簡單有趣的「文化餐盒」的「

」近日推出桌遊「

報菜名

」，不僅能闔家同歡，還能讓大家可以了解宴席文化的故事與魅力。

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▲42張菜牌上印有精美的辦桌菜餚 (圖|蔘利商號/嘖嘖募資平台)

蔘利商號團隊將這款經典桌遊改編結合台式「辦桌文化」，42張菜牌上印有精美的辦桌菜餚，且每張卡牌上都加上「漢語拼音」，讓外國玩家也能加入同歡。

透過桌遊，玩家也能深入了解宴席文化特色，包括官場高級的「酒家菜」、富貴人家女兒的「嫁妝菜」、有錢人才吃得到的「阿舍菜」，酒家餘興節目「那卡西」，以及「包菜尾」。

除了上述卡牌之外，還有「雞頭」、「雞爪」、「命運的那卡西」等6種功能牌，除了增添樂趣，也讓人了解宴席文化背後的精采故事。

▲除了上述卡牌之外，還有「雞頭」、「雞爪」、「命運的那卡西」等6種功能牌 (圖|蔘利商號/嘖嘖募資平台)

為了讓玩家更充分享受這組桌遊，「報菜名」桌遊組內附贈一本書冊，介紹有趣的文化、以及遊戲裡的料理菜色，且全書內容皆以雙語呈現，讓海外玩家懂吃也懂台式文化！