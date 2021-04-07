鹹酥雞攤夾5物僅155元！老饕指「3便宜貨」急勸：別常吃
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 23:25:08
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。不過，就有一名網友指出，自己到鹹酥雞攤夾了5種炸物，結帳時發現價格僅需花費155元，讓他當下開心不已。然而有不少老饕立馬眼尖揪出「3種便宜貨」，甚至急勸「別太常吃！」
原PO於PTT八卦板上發文，表示自己到巷口的鹹酥雞攤買宵夜，當天夾了鹹酥雞、銀絲卷、豆皮、甜不辣、花枝丸等炸物，但結帳時老闆娘卻僅算他155元，這就讓原PO嗨喊「是不是很便宜，有沒有卦？」
問題一曝光，就引來不少網友大讚，「好讚，不過重點是要好吃啊」、「差不多啊，鹹酥雞就50了」、「便宜啊，不再多點一些？」、「吃便宜啊，鹹酥雞50，跟花枝丸30就80了，其他加一加差不多」、「150這份量算多了吧」
但就有老饕認為原PO點的單品「銀絲卷、豆皮、甜不辣」本來就十分便宜，直言「一大半都是豆皮甜不辣銀絲卷，155便宜在哪」、「銀絲卷、豆皮、甜不辣，這些都不貴」、「一開始想說人帥真好，仔細看後，你點的都便宜貨啊」、「銀絲卷、豆皮、甜不辣，這三種就半包了」；甚至有網友建議「點這些是吃很爽，但銀絲卷、豆皮，都在吸油，別太常吃」、「恭喜你買了一堆吸油的食物」。（編輯：陳雅雲）