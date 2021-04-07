男友堅持AA制！「超自私行為」抖出　網見1點急喊：快逃

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原PO接著指出，只要倆人一吵架，男友就會把她丟下車、趕出家門，甚至還有暴力傾向，因此三、四次後，她就不願意再付房租，但對方卻還是常常跟她要房租，「他不管我在外面會不會遇到危險，也從來沒有真心跟我說抱歉，還覺得問題都是我」。
原PO也提到，每次和男友家人出去吃飯，男友也只會付家人的錢，有一次和他的兩個妹妹去唱歌，但結束後原PO身體不舒服，想請妹妹們坐計程車回家，但男友堅持要沒喝酒的原PO載她們回家，這讓原PO相當不解，更透露男友媽媽叫她「以後聚餐也不用來了！」
許多網友看完原PO的狀況也紛紛勸說，「AA制也要看狀況」、「你男友也太自私」、「這種奇葩你還不快逃？還沒結婚實在是萬幸」、「可以分開了，你值得更好的」、「AA制沒有錯，錯的是他對妳動手動腳，這就錯了」、「以阿姨的經驗快分手吧」、「AA就算了，還這種態度對妳？」、「還可以撐到快5年真是忍功一流」、「趁還沒結婚，趕快離開對妳比較好」。（編輯：許智超）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110