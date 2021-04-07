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男友堅持AA制！「超自私行為」抖出　網見1點急喊：快逃

編輯中心/綜合報導

2021-04-07 21:38:03

▲原PO提到，前男友顛覆她對於情侶的AA制觀念。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友抱怨，和男友交往快要5年，不管對方賺多少，都堅持要AA制。（示意圖／翻攝自Pixabay）
現代社會中，不少情侶越來越推崇AA制，避免分手後可能產生的糾紛。近日，就有網友分享自己和男友的相處模式，交往快5年都堅持要AA制，而且吵架時男友不但會把她丟下車，甚至還有暴力傾向，貼文一出，也讓許多網友都看傻了眼。

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原PO在《靠北老公2.0》表示，自己和男友已經交往了快5年，從一開始交往到現在都是AA制，無論是什麼花費都會記帳，一開始覺得男友沒有賺很多，所以她並沒有覺得AA制有什麼問題，但後來卻發現，即使男友越賺越多，仍然非常堅持要AA制。

原PO接著指出，只要倆人一吵架，男友就會把她丟下車、趕出家門，甚至還有暴力傾向，因此三、四次後，她就不願意再付房租，但對方卻還是常常跟她要房租，「他不管我在外面會不會遇到危險，也從來沒有真心跟我說抱歉，還覺得問題都是我」。

▲男友在吵架時，不但會把原PO趕出門，甚至有暴力傾向。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲男友在吵架時，不但會把原PO趕出門，甚至有暴力傾向。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO也提到，每次和男友家人出去吃飯，男友也只會付家人的錢，有一次和他的兩個妹妹去唱歌，但結束後原PO身體不舒服，想請妹妹們坐計程車回家，但男友堅持要沒喝酒的原PO載她們回家，這讓原PO相當不解，更透露男友媽媽叫她「以後聚餐也不用來了！」

許多網友看完原PO的狀況也紛紛勸說，「AA制也要看狀況」、「你男友也太自私」、「這種奇葩你還不快逃？還沒結婚實在是萬幸」、「可以分開了，你值得更好的」、「AA制沒有錯，錯的是他對妳動手動腳，這就錯了」、「以阿姨的經驗快分手吧」、「AA就算了，還這種態度對妳？」、「還可以撐到快5年真是忍功一流」、「趁還沒結婚，趕快離開對妳比較好」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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