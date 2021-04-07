太魯閣出軌事故 侯友宜關注台鐵邊坡偵測系統進度
記者陳志仁／新北報導
2021-04-07 21:55:24
台鐵408車次太魯閣列車2日發生出軌的事故，新北市政府今（7）日舉行市政會議前，由市長侯友宜率領市府團隊為默哀1分鐘，願亡者安息；侯友宜責成交通局重新盤點市轄內台鐵行經的路線，偕同做好整體預警的管理措施，建構完善的平交道標誌、標線及障礙物偵測系統。
侯友宜表示，新北市幅員遼闊，台鐵行經轄內沿線共有12處的平交道，10年內發生11起交通事故，造成8人死亡，大部分都是行人闖入比較多；不管是行人闖入或是怎麼樣造成的，每個的個案都要細心去檢討，所以在平交道的標誌、標線，及偵測障礙物的系統，一定要把它建構的更完整，才能夠即時來做一個反應。
侯友宜舉例說，上次因猴硐邊坡的問題，造成鐵路交通的中斷，為避免憾事及重大的意外事故再度發生，特別請交通局偕同台鐵了解，目前邊坡偵測系統的執行進度及後續管理維護；交通局長鍾鳴時指出，4月6日函文請台鐵全面檢視新北境內鐵道，並針對落石高風險處及異物易入侵的路段，加速盤點裝設邊坡全自動監測的預警系統。
有鑑於太魯閣號事故釀成重大的傷亡，侯友宜要求捷運局提防範之道，尤其他前往市立火葬場慰問罹難者家屬時，看見施工中的捷運三鶯線懸臂橋梁工程，令他擔心害怕，唯恐有混凝土塊或結構體墜落，一定會造成重大傷亡；捷運局長李政安回應，捷運三鶯線為全線高架中運量系統，其中懸臂橋梁兩次跨越國道三號高速公路，及兩次跨越台鐵軌道的路段。
侯友宜強調，「面對事情只有一個態度，就是感同身受」，特別向第一線的新北市政府消防局特搜大隊長鍾世銘等人致意，感謝他們在第一時間動員41部車輛、136位特搜人員，及3隻救災犬前往花蓮支援救災，並配合現場指揮官的統一調度，盡力將傷亡人數降至最低，也建立快速到達災區支援的典範。