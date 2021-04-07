雙北買車該先找車位？過來人曝「心聲」苦勸：真的會瘋掉
編輯中心/綜合報導
2021-04-07 23:14:23
許多人為了基於安全和方便，都會購買車子作為代步工具。不過，就有網友分享，自己最近有計畫要買車，但車位的問題讓他相當困擾，因此好奇問「買車前先找好車位or買車後？」貼文一出，也引起網友熱烈的討論。
原PO在《PTT》表示，最近有計畫要買車，不過因為他住在北部市區老公寓，除非租車位否則車子不好停，因此好奇發問「我應該先找好車位再買車，還是先買車再找車位？有過來人給個建議嗎？」
貼文曝光後，部分網友認為，「現在很多是車牌辨識的，要轉租除非連車子也轉租」、「當然先買車啊，有錢隨便都租得到車位，遠近而已，有的進口車一等就是半年，先租車位不就是盤子」、「都買車了不差那幾千塊」、「車牌都還沒有你是要去抽什麼」、「你沒車不能抽好嗎，抽簽就要附上行照了」、「租到車位沒買到車就損失租金而已」。
不過，有不少網友都建議先找車位，「雙北不先找車位保證後悔」、「除非是不知何時會排到的車，不然先租也不會損失多少」、「車子拿到沒車位絕對後悔，都買車了不差那幾千塊」、「沒車位每天回家都是另一番痛苦」、「台北的話先搞定車位吧，不然每天下班都要先找車位，真的會瘋掉」、「當然先抽啊，抽到還沒得用還可以先轉租出去」。（編輯：許智超）