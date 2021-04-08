警闖婚禮全逮捕！下秒竟「關進體育館」　原因讓新娘崩潰

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警方指出，這些人稍早出席了同一場婚禮，但因為參加人數超過新冠肺炎期間的公共場合的限制人數「20人」，所以警方只能按照規定，闖入現場中止婚禮，「並將所有人關押到附近體育館內，要他們在此過夜反省」，另外，警方也透露，他們在復活節的週末還中斷了另外兩場婚禮，都是因為相同的原因。
對此，其中一名新娘崩潰的說「我穿著婚紗，被迫在體育館度過整個晚上，這是史上最糟的婚禮，我這輩子永遠不會忘記」，她也痛批，警方的作為只是帶給人痛苦和羞辱，並不會因此讓他們害怕，就此遵守規定。
此外，《人權觀察》組織也批評，這樣的懲罰「侵犯人權」，雖然這些人的確違反新冠規定，但未經正當程序，就將他們強制拘留在體育館等空間，還強迫他們在武裝警察的監督下，整夜聆聽公共衛生相關的內容，實在很不人道。
不過，盧安達國家警察發言人約翰（John Bosco）卻回應，他對於這些民眾的遭遇表示遺憾與抱歉，「儘管如此，他們仍然不會改變，今後甚至會對違反新冠肺炎規定的人，採取更加嚴酷的懲罰」。（編輯：許智超）
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