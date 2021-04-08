女一進旅館嚇「浴室全透明」！老司機曝真實用途：太貼心
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 08:17:01
大多民宿、旅館業者為了讓房客住得舒適、放鬆，會在房內設計加入一些巧思，有時還會出現一些新奇的裝潢與設計，甚至多種主題房，吸引出遊民眾入住。不過，近日一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，她入住一間旅館，進門卻發現浴室有「觀景窗」，嚇得直問「不覺得有點詭異嗎？」貼文隨即引發熱議，釣出老司機解釋背後原因。
原PO表示，近日入住某飯店，發現該房間浴室玻璃竟是全透明設計，有人在裡面洗澡就會直接被看光，不解直呼「為什麼飯店還要設計這種看人洗澡的洞？不覺得有點詭異嗎？」並解釋「這裡不是汽車旅館，是三星級飯店，我們以為飯店不會有這種洞穴浴室」，不過一旁還有設計窗簾可以拉上。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「情趣房」、「很多飯店都這樣不是嗎」、「看電視用的不是？」「如果不是汽車旅館，基本上會有簾子的！要不要用看你們自己吧」、「我住過六人房的Airbnb，也是這樣玻璃窗，連浴室門都是玻璃的，馬桶正對門，然後沒有簾子，我們一群人有男有女，超尷尬，最後拿紙箱貼起來，還有拿衣服遮住」、「大便很尷尬耶」。
對此，有老司機網友指出背後用途「情趣、安全性，還有買春開房可以看到對方有沒有趁你洗澡把你錢包拿走跑了」、「怕你去洗澡的時候，有人偷走東西烙跑」、「才不會被偷錢或仙人跳」、「客人才不會被小姐翻錢包」、「怕小姐偷跑」、「洗的時候可以看小姐有沒有翻你的包包」。（編輯：賴詠璿）