4月底前好運大翻身！「4生肖」福祿雙收　第四名財運超旺

進入陽曆四月，天氣越來越炎熱，你開始感受到夏天的腳步了嗎？知名命理老師艾菲爾就公布，月底前，有「4大生肖」會遠離霉運、順利迎來好運大翻身！快來看自己有沒有上榜，也別忘了邀請閨密親友一起來看看喔！





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第四名、生肖雞





4月底前，生肖雞會迎來福祿雙收的大好運勢，洗去前陣子的所有不愉快，帶來的都是開心、歡樂的好運氣。你的運勢與精神在4月底前會達到一個高峰，在工作舞台上能夠發揮的淋漓盡致，令長官讚譽有加；財運方面正、偏財都非常旺。愛情方面，請你留意身邊認識已久的朋友，雖然在這之前都對不到眼，但是你們兩人會越看越順眼，很有可能就促成一段佳話；身邊已有另一半的人，可以趁4月底前安排一個小旅行，讓彼此感情加溫，喜事更近一步。





第三名、生肖馬





生肖馬在4月底前有貴人來加持，運勢上如虎添翼，更上一層樓。過去的怨氣、悶氣，在4月底前煙消雲散，好事一樁接著一樁來。事業方面有外派出差的機會，到異地，你的運勢會更旺，好好表現自己的能力，升官加薪近在咫尺；想要自行創業的小馬，月底前會有一波機緣，好久不見的朋友相約，千萬不要拒絕，說不定會有意外驚喜。感情方面，單身者有正桃花出現，多出門走動，不要宅在家，你隨時都有可能遇到有緣人；穩定交往中的情侶們，你們可以約雙方父母見面，相談婚姻大事嘍。





▲艾菲爾老師指出，月底前，有「4大生肖」會遠離霉運、順利迎來好運大翻身！（示意圖／取自pixabay）

第二名、生肖鼠





4月底前生肖鼠在工作上有貴人相助，遇上瓶頸時，能有人出手相助，給你一些相當好的建議，還會幫你介紹人脈，使你在各個領域都有專業人士相助；在公司你也頗受同事、上司愛戴，人緣指數持續攀升，有望成為公司的大紅人，接到更多公司的重要大單，讓你大放異彩。愛情方面運勢大漲，單身的小老鼠，能在聚會、餐會認識不少新朋友，還有可能出現兩人同時追求你的情況，千萬不要太害羞了，打開心，多交朋友吧。身邊已經有伴侶的人，試著製造一些小驚喜，讓對方重溫愛意。





第一名、生肖羊





生肖羊在4月底前有吉星高照的大好運。過去受到的誤解，或是在職場上受到小人迫害的情況能獲得緩解，所有的事情都向著美好的一面前進。另一方面，加害於你的小人也會受到應有的懲罰，更是讓你解氣，使你更加自信。而關於感情，有伴的生肖羊很適合與另一半規劃未來事業、婚姻、小孩等大事，你們能簡單就達成共識；而過去處在追求或曖昧中的生肖羊，先恭喜你，你會在4月告白成功，順利脫單。（編輯：許苡晴）





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