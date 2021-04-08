他不解年輕人寧可「超商領24k也不做工」？眾曝辛酸經歷
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 11:32:30
擁有高月薪，絕對是大多數受薪階級的夢想。不過就有網友好奇，為何「年輕人寧可在超商領24k，也不願意到工廠做事」，文章一出也調出不少過來人，揭露辛酸的真實經歷。
一名網友在臉書《爆廢1公社》上發文提到，「為什麼年輕人寧願到超商工作也不到工廠 ?大家都知道四大超商的店員甚麼都要做，除了要應付奧客之外，慣老闆還會千方百計的凹工時，為什麼年輕人寧願到四大超商領24K而不願意到工廠領27K？」
文章隨即也引發討論，更有不少待過工廠的網友分享經歷「工廠的薪水不低吧～是環境差還有苦悶，就會一輩子就是身邊這些人，工廠人的心聲」、「工廠我待不住，太無聊沒啥挑戰性」「超商的24k是真的24k，工廠的27k是假的27k，原因是上下班時間絕對不會照表定走」、「以安全來看，超商比許多工地工廠安全有規範多了」。
隨後也有從事超商的網友分享心中想法，「超商領的絕對比工廠多，比工廠輕鬆。忙的時候是有時段的，不像工廠操8小時。奧客？忍一下就過了，也不是天天有，可是工廠的奧主管奧前輩同事可是要每天相處8小時以上」、「超商有冷氣吹，勞健保福利正常，升遷透明，上下班正常，說不定還有即期品可以吃省餐費」。（編輯：潘毅）