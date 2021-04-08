NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

他不解年輕人寧可「超商領24k也不做工」？眾曝辛酸經歷

編輯中心/綜合報導

2021-04-08 11:32:30

▲工廠（圖／翻攝pexels）
▲有網友好奇，為何「年輕人寧可在超商領24k，也不願意到工廠做事」。（圖／翻攝pexels）
擁有高月薪，絕對是大多數受薪階級的夢想。不過就有網友好奇，為何「年輕人寧可在超商領24k，也不願意到工廠做事」，文章一出也調出不少過來人，揭露辛酸的真實經歷。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友在臉書《爆廢1公社》上發文提到，「為什麼年輕人寧願到超商工作也不到工廠 ?大家都知道四大超商的店員甚麼都要做，除了要應付奧客之外，慣老闆還會千方百計的凹工時，為什麼年輕人寧願到四大超商領24K而不願意到工廠領27K？」

▲有不少待過工廠的網友吐露真實經歷。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
▲有不少待過工廠的網友吐露真實經歷。（圖／翻攝《爆廢1公社》）
文章隨即也引發討論，更有不少待過工廠的網友分享經歷「工廠的薪水不低吧～是環境差還有苦悶，就會一輩子就是身邊這些人，工廠人的心聲」、「工廠我待不住，太無聊沒啥挑戰性」「超商的24k是真的24k，工廠的27k是假的27k，原因是上下班時間絕對不會照表定走」、「以安全來看，超商比許多工地工廠安全有規範多了」。

隨後也有從事超商的網友分享心中想法，「超商領的絕對比工廠多，比工廠輕鬆。忙的時候是有時段的，不像工廠操8小時。奧客？忍一下就過了，也不是天天有，可是工廠的奧主管奧前輩同事可是要每天相處8小時以上」、「超商有冷氣吹，勞健保福利正常，升遷透明，上下班正常，說不定還有即期品可以吃省餐費」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
83.67%16.33%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
24.68%75.32%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀