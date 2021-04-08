李義祥公司遭判有罪仍取得標案　花蓮縣政府反駁放水說

台鐵408車次太魯閣號列車50死意外燒出政府採購弊端！交通委員會今（8）日針對該工程發包、監造、施工等問題，要求國家運輸安全委員會、公共工程委員會進行專案報告。工程會調查後發現，李義祥的義程營造在2015年花蓮縣府採購案因文件登載不實遭判有罪，但花蓮縣府卻未啟動停權措施，讓義程營造能繼續投標。花蓮縣政府則是反駁並未放水。

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針對立委質疑李義祥的義程營造公司紀錄不良，為何還得標多案？工程會表示，政府採購依採購法規定，只有在停權期間中之廠商，才不能參與政府標案投標或擔任分包商，李義祥擔任負責人的「義祥工業社」曾因圍標被法院判決有罪，經招標機關刊登政府採購公報停權 1 年至2010年3月9日止，停權期間已過，另「義程營造」在2015年間履行花蓮縣政府採購案間，有履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，但花蓮縣府卻未啟動停權措施，工程會已去函縣府要求說明。

李義祥的義程營造公司放水，花蓮縣府