李義祥公司遭判有罪仍取得標案 花蓮縣政府反駁放水說
記者呂炯昌／台北報導
2021-04-08 12:49:08｜2021-04-08 12:49:49
台鐵408車次太魯閣號列車50死意外燒出政府採購弊端！交通委員會今（8）日針對該工程發包、監造、施工等問題，要求國家運輸安全委員會、公共工程委員會進行專案報告。工程會調查後發現，李義祥的義程營造在2015年花蓮縣府採購案因文件登載不實遭判有罪，但花蓮縣府卻未啟動停權措施，讓義程營造能繼續投標。花蓮縣政府則是反駁並未放水。
針對立委質疑李義祥的義程營造公司紀錄不良，為何還得標多案？工程會表示，政府採購依採購法規定，只有在停權期間中之廠商，才不能參與政府標案投標或擔任分包商，李義祥擔任負責人的「義祥工業社」曾因圍標被法院判決有罪，經招標機關刊登政府採購公報停權 1 年至2010年3月9日止，停權期間已過，另「義程營造」在2015年間履行花蓮縣政府採購案間，有履約請款文件登載不實行為，經法院判決有罪，但花蓮縣府卻未啟動停權措施，工程會已去函縣府要求說明。
對於工程會與立委質疑花蓮縣政府對李義祥的義程營造公司放水，花蓮縣府發表三點嚴正聲明指出：第一、本次引起太魯閣408車次事故之臺灣鐵路管理局「鐵路行車安全改善六年計劃(北迴線K51+170~500山側邊坡安全防護設施工程)」之得標廠商為「東新營造有限公司」，實非「義祥工業社」或是「義程營造」，相關得標廠商有無轉包，或是非法行為，應由承辦機關交通部臺灣鐵路管理局查核，或主管機關公共工程委會查核，非花蓮縣政府。
第二、「義程營造」在履行花蓮縣政府採購案期間，有履約請款文件登載不實行為，經花蓮縣政府主動移送檢調並提起告訴，經法院審理才在110年2月19日判決有罪確定，一切依據採購法相關規定辦理，倘在訴訟中尚未有罪定讞之廠商亦須通報，或是不同家公司卻同一負責人有問題要通報，工程會應修法統一規定讓全國遵守。
第三、工程會吳澤成主委立院答詢時，以張冠李戴，魚目混珠之方式，將重大工安意外之責任甩鍋花蓮縣政府，實為模糊焦點，企圖規避工程會應負起之責任，特此聲明。