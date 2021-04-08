台幹赴陸養小三！一秒拋棄20年糟糠妻 「悲慘現況」曝光
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 15:10:37｜2021-04-08 15:33:33
一直以來台灣都有不少人前往中國大陸經商打拼，在當地另有包養小三、情人早已司空見慣。就有一位女網友訴說自己父母親感情因此破裂的經歷，爸爸的悲慘現況也曝光。
一名女網友在臉書《靠北婚姻2.0》上發文分享「爸爸退休前在大陸做廠長，做了20幾年，只有長假期才會回家，50幾歲的時候在大陸有小三跟媽媽離了婚，房子和錢有留給我媽，但爸爸4年前糖尿+中風，被迫提早退休，聽說小三知道後不想照顧長期病患把錢捲走跑了，爸爸呆不下去就回台灣了」。
由於過去爸爸對原po與哥哥都很好，每次回台都會帶著許多禮物送給孩子。因此原po與哥哥看到目前父親不但身上沒錢，又因為今年初糖尿惡化，切了3隻腳趾，以後出入要用柺杖的狀況，感到相當不捨，都會私下偷偷關心照顧。原po媽媽的態度則是沉默以對，雖然仍不願意見到前夫，但仍然會給原po一點補品和錢，要孩子轉交。
原po也不禁感慨「我猜爸爸心裡是後悔的，好幾次都見他欲言又止，我也不想聽。曾經爸爸在我心目中是很風光很自信的，現在看著滿頭白髮的他，我有點想不起來他以前意氣風發的樣子。真心奉勸各位丈夫們，無論小三多青春多可愛多善解人意，在你老了沒錢沒健康時還會關心你的，就只有那個曾經和你甘苦與共的糟糠之妻」。
完整過程曝光後，也引起眾多網友回應「萬般皆是命，就是最好的詮釋」、「人生沒有後悔藥」、「可以警剔那些把持不住，想出軌的人」、「可憐之人，必有可恨之處」。（編輯：潘毅）