救難英雄辛苦了！基隆市消防促進會慰勞救災特搜人員
記者陳志仁／基隆報導
2021-04-08 15:36:21
台鐵408車次太魯閣列車2日發生出軌的事故，釀成50死的憾事，基隆市第一時間由副大隊長蘇元鏞帶隊趕往支援搶救；基隆市消防促進會會長林朝宗今（8）日率委員們慰勞支援的特搜人員，另消防局長陳龍輝則代表市長林右昌頒贈慰勞品及慶安宮基隆媽的平安符福袋。
基隆市政府消防局表示，本次動員特種搜救隊人員16人、義消特種搜救隊5人、救災車輛6輛及各式救災裝備器材（軍刀鋸、空拍機、SKED、救助擔架、油壓破壞組、充電式砂輪機及空氣墊型頂舉袋等），前往支援太魯閣列車出軌的事故；主要的任務為第7、8節車廂人命搶救，搶救現場一片漆黑，車體都扭曲變形了，搜救人員只能利用狹窄的空間搜尋生還者，並於車廂內、外找罹難者的殘肢。
消防局指出，隨著列車全數拉出、遺體陸續尋獲，但罹難家屬的傷、受傷人員的傷，還是得靠時間慢慢地去修復；此外，特搜人員曾參與基隆河復興航空空難、台南地震、花蓮地震、F-16軍機墜毀、普悠瑪翻車、黑鷹直升機墜毀等重大事故的災害搶救，但面對這次高速撞擊的災害，也擔心搜救人員出現創傷後壓力症候群，壓力難以釋放，除聘請專業心理師針對救災人員進行協談、諮商關外，也感謝各界的慰勞與關心。