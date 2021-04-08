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父輩月薪4萬能買北市房！網見「20年差距」嘆：一生無望

編輯中心/綜合報導

2021-04-08 16:27:37

▲有位男網友聽聞父輩月薪4萬能買北市房，再看到現在台灣的狀況忍不住感慨。（圖／翻攝Pexels）
▲有位男網友聽聞父輩月薪4萬能買北市房，再看到現在台灣的狀況忍不住感慨。（圖／翻攝Pexels）
房價在近年來都呈現上升趨勢，更讓不少有買房夢的年輕人卻步。就有位男網友聽聞父輩月薪4萬能買北市房，再看到現在的狀況忍不住感慨，完整文章也掀起討論。

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原PO在PTT上感慨提到，「小時候住在台北市光復南路，三房格局約22坪，我爸賣掉之後買了中和的房子，格局一樣坪數則大一點，當時他的薪水約3、4萬元。幾十年後，現在我跟老爸當時的年紀差不多，但光復南路30年的房子，單價也要7、80萬，22坪就是1540-1760萬元；中和的房子也要4、50萬，30坪就是1200-1500萬元」。

原PO隨後補充，雖然現在利息比以前低很多，但光以頭期款來看，「400萬，貸七成，頭期款是120萬；1760萬，貸八成，頭期款是352萬」，貸款的時間從以前的10幾年到20年，變成現在30年到40年，除房價之外，物價也一直在飆漲，但薪水卻一直都沒變化。

▲原PO發現，雖然現在利息比以前低很多，但在房價續漲，薪資沒漲的狀況下，年輕人依舊難以負擔頭期款與房貸。（圖／翻攝PTT）
▲原PO發現，雖然現在利息比以前低很多，但在房價續漲、薪資不漲的狀況下，年輕人依舊難以負擔頭期款與房貸。（圖／翻攝PTT）
這樣的現象也不禁讓他感慨「過去我爸可以一個人工作養活全家，還可以順便付房貸，甚至有點結餘存起來。現在同樣三四萬的薪資，就算你父母幫小夫妻出頭期款，但房貸就把你薪水給吃光了，生活費怎麼辦？怎麼會有人想生？」

不少鄉民看完後也感慨回應「就沒錢、工時又長，根本沒心力去經營家庭，生育率才這麼低」、「看完覺得我一生無望了」、「實質薪資下降快20年咧，年輕人連自己都養不起了還養小孩？」「看房價所得比，以前確實比較簡單啊」。（編輯：潘毅）

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