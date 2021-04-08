女到家族企業上班！身兼多職一年「加薪幅度」曝：好痛苦
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 17:28:28
在台灣中小企業一直社會的基石，其中又不乏許多「家族型」的公司，管理階層幾乎都是親戚。就有網友到一間小工廠上班一年多，其中工作量與加幅度曝光後，更讓眾多網友驚訝回應「妳居然能待這麼久」。
一名女網友在論壇《Dcard》上訴說苦澀經歷，「來家族企業的小工廠一年多，業助、生管、採購通通都兼了，做完一年薪水只多了2000元，他們說這樣的漲幅很多了。嗯，我加薪後的薪水28K，這樣的薪水雖然比上不足，比下有餘，但真的領得好累好痛苦」。
在剛入職的三個月，因為老闆陰晴不定的個性，下班時長突擊挑剔工作上的事物，原po就出現躁鬱狀況，更去了精神科就醫，原本心聲離意，但公司則用各種人情、畫大餅等方式慰留。
然而畫出的大餅只值2千，也終於讓原po下定決心離職，但這個代價是剩下的1個月內，受到各種不合理情緒威脅對待。還不讓她把特休使用完，但這時的原po已經不願退讓「最後一刻，我終於有自覺要保護自己了」。
完整的過程曝光後，也引發不少網友感慨「真虧你可以忍這麼久。不過也算學個經驗，以後在遇到情緒勒索時就要堅定拒絕」、「家族企業的小工廠，職場環境大多都是這樣，做過一次就不會再考慮」、「就是看準你跑不了，所以才這樣，還好妳醒了」。（編輯：潘毅）