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害阿公的盆栽枯死！他急問「很貴嗎」　內行驚：賓士沒了

編輯中心/綜合報導

2021-04-08 19:17:33

▲有網友不小心害阿公生前留下的植物枯萎了，但植物的價值曝光後，讓他後悔不已。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
▲有網友不小心害阿公生前留下的植物枯萎了，但植物的價值曝光後，讓他後悔不已。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
有些人喜歡栽種珍貴的物種、植物，除了培養嗜好之外，也可以修身養性，但若是照顧不當，可能會導致珍貴的植物凋零。近日，就有網友發文求救，阿公生前留下一棵植物給他照顧，但他卻忘了澆水導致枯萎，因此上網詢問「請問這真的很貴嗎？」貼文曝光後，也釣出內行的網友解答。

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原PO在《爆廢1公社》表示，阿公生前留下了一棵植物，並叮囑他要好好照顧，但原PO卻忘記澆水，結果等他發現時，阿公留下的植物早就乾枯了，原PO接著貼出「乾枯植物」的照片，並崩潰詢問「請問這真的很貴嗎？」

▲有內行的網友解答，這是黑松老樹盆景，「肯定百萬起跳」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》
▲有內行的網友解答，這是黑松老樹盆景，「肯定百萬起跳」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》 ）
貼文一出，就有內行的網友解答，「這是黑松老樹盆景，肯定百萬起跳」、「剛去問專業的，師傅說真的百萬起跳」、「黑松老樹盆景在市場上不便宜…」、「黑松！我就覺得是松樹科…還是黑松老樹盆景。真的很浪費一棵好樹」、「一台進口車沒了，孩子阿公的話要聽啊」、「一台賓士枯掉了」、「看這種粗度跟白骨是真的不便宜啊」。

另外，也有不少網友建議挽救，「可以找找專業人士，看看還有沒有救」、「竟然把寶活活渴死，現在不能直接曬太陽，用細水噴幾下置於陰涼處，看看還能不能長根出來」、「試試澆水，然後加點竹醋液，可能還有救」、「樹幹還有綠意，繼續正常澆水，試著救活，但是別太多，排水不好會淹死」。（編輯：許智超）

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