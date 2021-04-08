逛好市多被A推車！大媽「1動作」他傻眼 眾秒懂：這有鬼
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 23:07:07
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。近日，就有網友在逛好市多時，把四個購物袋放在推車裡，接著去一旁的服飾區選購，沒想到才短短30秒的時間，推車就被一名大媽推走，讓他相當傻眼，貼文也引起網友熱議。
原PO在《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，日前和太太一起去逛好市多，在推車放了四個購物袋，逛到服飾區時，他們便轉身離開推車去看衣服，太太還擔心問「推車會不會被偷走？」原PO當下笑回「誰要偷這堆袋子」，結果原PO轉頭一看，「不到30秒，推車還真的不見了」。
原PO趕緊察看周圍，發現推車被一位大媽推走，他當下立刻叫住大媽，而對方則解釋自己推錯車，但大媽把推車還給他後，居然去推了另一台空的推車，這讓原PO相當傻眼，「大媽是空車，然後推錯我滿是購物袋的推車？」
許多網友看完都認為大媽感覺不像推錯車，「有人要順手撿便宜，畢竟保溫袋也是幾百元買的，也是有價值的」、「裡面有私人東西還要推，這行為已經是偷了，是我就報警了」、「當然是假的啊！你還真的以為她不小心推錯唷」、「擺明是要偷走這些購物袋吧」、「這感覺就有鬼」、「想A購物袋吧，這麼多購物袋推錯覺得不太可能」。
另外，也有苦主分享自身經驗，「自己的購物袋真的要不離手，或是乾脆放車上，推車回車邊再裝袋！被偷過一次學乖了」、「我也有遇過這類似的事情，我用大型商品壓住購物袋，結果才一離開推車，就有個阿婆很自然的推開大型商品，要拿走我的購物袋」，不過，還是有部分網友認為不是故意的，「我相信對方也是不小心的。如果要A走你的袋子，那些袋子早就消失了，還給你抓到」。（編輯：許智超）