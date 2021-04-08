鹹酥雞老闆問「雞排要切嗎」？客秒愣回一句 老饕全點頭
編輯中心/綜合報導
2021-04-08 22:32:51
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。就有位鹽酥雞老闆透露，日前遇到一位客人來點雞排，老闆詢問「請問要切嗎？」對方旋即一臉難以置信，兩人因此展開一段跳針的對談，讓老闆疑惑「切個雞排真的有那麼令人難以置信嗎？」
有位賣鹹酥雞的網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，透露自己日前遇到了一位客人，對方要買雞排，於是原PO詢問「請問要切嗎？」對方聽到後旋即一臉難以置信，高八度回了聲「蛤？」於是原PO換成台語再問一次，客人還是震驚地回了聲「什麼？」原PO只好再用手勢比劃，詢問要切嗎？
這時客人才終於講出一句完整的句子，「那個可以切喔？」原PO解釋說我們店可以，客人似乎很勉強地說「好啦好啦！切一切」而且還不耐煩地揮揮手。原PO不禁疑惑，「切個雞排真的有那麼令人難以置信嗎？」
不過許多網友都懂那位客人的感受，紛紛留言回覆說，「因為現在很多店都沒在切的」、「有的雞排堅持不切，說這樣才能鎖住肉汁」、「要看是什麼雞排，厚的那種店家通常都不切的」、「現在很多店家都不會問要不要切了，有的直接在菜單上就先註明雞排不切」、「雞排就是要整塊吃，切過後感覺差很多」、「有些店不幫切雞排的呀！可是他不想切的話就說不用不就好了」。
也有網友認為，「雞排切是要分別人吃啊，因為同時間吃很多樣食物，吃不完」、「我都會切耶」、「貼張告示，切不切，請點餐時主動告知。無告知者，雞排一律打汁販售」。（編輯：倪浩軒）