地板刮痕除不掉！她用「1顆」秒消失 婆媽嗨翻：有救了
編輯中心/綜合報導
2021-04-09 00:02:42
木質地板能提升居家質感，但移動家具或清掃屋子時，一不小心就會在地板上留下刮痕，看上去相當不美觀。對此，美國就有網友分享一招解決辦法，只要用一顆「小小的核桃」，就能馬上將刮痕去除。影片曝光後，也引起網友熱烈討論。
根據《地鐵報》報導，美國有名女網友「endpin123」在《TikTok》表示，自己不小心刮傷木頭地板，留下了一條又長又醜的刮痕，但她想起有人告訴她，「堅果類可以很有效的去除摩擦刮痕」，所以她決定實測看看，只見原PO拿了三種不同的堅果，分別是核桃、山核桃和開心果。
原PO首先拿起核桃，沒想到才稍微一擦，刮痕就瞬間消失，接著用山核桃做測試，多擦拭幾次後，也能稍微擦去刮痕，但開心果並沒有任何作用，綜合以上測試，可以發現「核桃」是最有效的。原PO最後也用核桃繼續擦拭，順利除去剩餘的刮痕，讓她不禁直呼「沒錯！核桃真的很有用」。
許多網友看完也相當興奮，「哪個天才想到這招的，超有效」、「哇！這真的太神奇了」、「我已經等不及要對我家地板測試看看了」、「我家地板有救了」、「這招對去除馬桶蓋的刮痕也很有效」，不過，還是有部分的網友認為，「核桃之所以有用，是因為妳地板的刮痕很淺，如果再深一點就不管用了」。（編輯：許智超）