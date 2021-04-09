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面試上台積電！他被慰留想放鳥　網曝「恐怖下場」：黑了

編輯中心/綜合報導

2021-04-09 09:14:16

▲展望第4季，在5G手機與高效運算（HPC）需求強勁下，台積電5奈米動能續強，估第4季營收約在124-127億美元，季增2.1-4.6%。（圖／NOWnews資料照片）
▲原PO錄取台積電，卻因為原公司慰留，開出更好的薪資福利，讓他想要放棄台積電工作的機會。（示意圖／NOWnews資料照片）
許多人在找工作時，會將薪資福利作為主要的參考項目之一，其中有「護國神山」之稱的台積電（TSMC）職缺，更是許多人夢寐以求的工作之一；對此，8日一名網友在PTT「Tech_Job」看板提到，最近好不容易錄取台積電，卻因為原公司慰留，開出更好的薪資福利，讓他想要放棄台積電工作的機會，貼文曝光引發熱議。

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原PO表示，最近收到了台積電的錄取通知，且已經回覆台積電的主管和人資會去報到，但因為原公司的慰留，和畫下誠意滿滿的大餅，希望他至少再待兩年，讓他離職的想法動搖了。

原PO猶豫地說「因為是台積電非產線的缺，工時與壓力也相較沒那麼大，但是薪水可能會少個2～3個月，若已經答應要去了之後又電話告知不去，會不會留下紀錄？之後想過去也去不了？請各位有經驗的前輩指點一下」，憂心直問「若放鳥台積沒去報到是否會黑掉？」

▲原PO錄取台積電，卻因為原公司慰留，開出更好的薪資福利，讓他想要放棄台積電工作的機會。（圖／翻攝自PTT）
▲原PO錄取台積電，卻因為原公司慰留，開出更好的薪資福利，讓他想要放棄台積電工作的機會。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，許多過來人指出「別傻了，沒簽約的大餅留給他們自己吃吧，提離職就黑一半，你還期待往後老闆會分好康給你？」「依照經驗我是不會信公司的大餅啦」、「用離職談來的加給，日後一定黑爆耶，還要留嗎？」「大餅沒有立刻給的都當沒這回事」、「同事聽到你要走不走，開始嫌棄你，人生GG」。

不過，也有網友認為「曾經拒絕設備面試被鎖履歷好幾個月」、「絕對拉黑，以後人資就直接過濾」、「機會讓給別人吧」、「黑爆你，但如果以後沒有想去台積沒差吧」、「非產線缺又台積電，神缺」、「去台積，兩邊都不會黑；不去，兩邊都黑掉，你好好選吧」。（編輯：賴詠璿）

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