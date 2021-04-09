32歲月薪3萬難找對象？行政女超擔憂 男生吐2重點：怕啥
編輯中心/綜合報導
2021-04-09 10:54:12
擁有一份穩定高薪的工作相信是不少人的目標，但是職場上除了工作技能要點好點滿之外，如何與同事、主管們相處也是工作時必須學會的技巧。近日就有一名做行政的女網友在網路上表示疑惑「32歲月薪3萬難找對象？」沒想到卻引起大量男性網友吐露了2個重點，直言「怕啥」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「女生薪水3萬左右會有人想認識嗎」的文章表示，「女生32歲一般公司的行政人員，薪水扣勞健保大約3萬左右，存款應該有50萬以上」，原PO更直言「很宅、養貓，社交圈只有公司、前公司同事、有一些高中大學同學，長相普通，身材也普通，這樣會有人想認識嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
男性網友們紛紛留言揭露了2點重點，分別為「女方要求」和「保養」，如果要求不嚴苛又保養的好，其實很搶手，「3萬會要求對象年薪破百、要有車，一堆這種的然後每個都單身」、「通常32歲了，見識的多，要求也多」、「看臉，32歲保養的好，未必輸24~27」、「只要是保養好的女生，其實很多人等著要，怕啥」、「一堆人搶啊，重點應該是女方眼光太高吧」、「我比較好奇她對另一半的要求，太嚴苛那真的不行」。（編輯：王柏文）