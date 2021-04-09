面試「資料手寫」嫌沒意義！人資神回1句　網愣：很糟糕

求職首要工作就是將撰寫完整的履歷投放到各個公司職缺，接著靜候通知面試，而面試官通常也會根據人力銀行上的履歷來通知求職者來面試，不過日前就有網友遇到明明在求職網上填好的基本資料，到了面試現場卻要花上一個半小時全部親手抄過一次，對此網友也納悶詢問面試官背後原因，沒想到卻被回應「你好好想想，原因很有趣」，經驗曝光後也掀起眾人熱議。

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這名網友在PTT的

Salary版

上發文指出，自己最近到了某間傳產公司面試，不過在面試之前光是手寫資料就花了近1個半小時，其中還包括許多基本資料、工作經歷、自傳等的問答，而且光看填寫表格就能發現幾乎都是求職網上截圖下來的，「因為連那些只會在網路上才有的按鈕都一起印出來」。

不僅如此，填寫的內容基本上也和人力銀行網站上的內容一模一樣，於是不想耗時再手寫一次的原PO，就到了面試階段直接附上自己準備好的自傳、履歷影本，殊不知面試官卻一直執著於為什麼沒手寫自傳，甚至還逼問他「知不知道為什麼他要面試者手寫」，當原PO反問時，對方卻只是回了「你好好想想，原因很有趣」。

▲明明求職網上就有的資料，面試時還需要手寫嗎？（示意圖／取自Unsplash）

文章最後原PO也忍不住表示，自己根本無法理解對方的做法，還懷疑面試官是否只想測試「看你奴性強不強」。話題掀起許多網友討論，其中就有不少過來人直言「我遇過叫我朗讀公司章規的」、「不少公司都這樣搞，要求到場填寫資料，建議直接拿現有的履歷直接交就好不浪費時間」、「這就是傳產很糟糕的地方，文化跟不上資訊快速發達的現代」。

另外也有擔任面試官的網友分享自己的做法，「手抄自傳沒啥意義，但我會讓人寫一篇小短文，主要是想看看表達能力。真的很多人不知所云，自己在寫什麼都回答不出來」、「因為要確認是否聽話+有耐心，或者單純是老規矩不想改而已」。（編輯：楊智傑）