漂亮女生真的超吃香？正妹抖出5心路歷程：只是毒雞湯

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許多過來人女網友紛紛留言表示「在社會上比普通女孩多很多機會，但同時騷擾也同比增長，還有被當花瓶看待的時刻也多很多」、「舉我身邊的例子，像是犯錯不容易被罵，大家容忍度特別高，一來大家就會很熱心的教東教西，還手把手的教，阿一般新人就是自己背自己摸索，但是就剛開始啦，如果太爛時間久了一樣會被抱怨的」、「做錯事基本上不會被罵，通常都比別人更有耐心對待，只要對著別人微笑，他們也會開心的回應」、「同意最後，來當朋友的絕大部分都是看外表，尤其靠近的男生，一堆酒肉朋友或泛泛之交，久了真心好友還是只有那些」、「長的艷的，會被當妖豔賤貨；長得可愛，會被當小孩子，兩種都會被主觀意識覺得能力不足只有皮囊」、「內在的確重要，但什麼內在比外表重要多了這句話只是毒雞湯，也是謊話」。
甚至更有人說出了5階段「『長得漂亮》容易遇到渣男》變渣女》直播或養工具人》賺很多錢』，以上是我的心路歷程，打工容易遇到客人請飲料、被追求者請吃飯、禮物收不完」、也有人分析出利弊「我是混血兒，大家公認的蠻漂亮，但我個性非常內向怕生，剛入學的時候，你個性再怎麼句點人家，都會有數不清的同學、學長來找你聊天還是約出去玩（男女都有），簡單來說，長得漂亮不用努力，人際關係自己會找上門來，交朋友的選擇也變很多。但事實上如果你不是完美無瑕，就會有嫉妒你的小人去說你壞話，想要毀掉你，我不覺得我有犯什麼錯，我只是不想跟不合適的人硬聊，都是禮貌性的回應，還是發現有人在私底下把我誇大的很難聽（長的漂亮就跩什麼的）。外貌只是其中一個條件，你任何方面太優秀都會被嫉妒，『另一半太好、學歷、家庭背景等等』，所以別想太多，自己喜歡自己就夠了」。（編輯：王柏文）