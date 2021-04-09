掏百元鈔買早餐！客「1理由」遭拒收愣住：有這種規定？

台灣早餐店林立，不少人會在上學、工作前到傳統早餐店、西式早餐店或特色早午餐店等購買現成早餐補充一天的活力，早餐店阿姨更是許多民眾每天早起第一個開口聊天的對象。不過昨（8）日有網友在臉書《爆怨2公社》指出，自己想用百元鈔票付錢後，早餐店阿姨說告訴他「你的錢太髒，不收」，讓他不禁傻眼表示「有這種規定？」。

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仔細一看照片中的100元鈔票，外觀上大致還算整齊無破損，只是鈔票正面有一團黃綠色髒汙，沒想到早餐店阿姨卻拒收他的現金還告訴他「你的錢太髒」，儘管事後原PO也換了張鈔票結帳，回到家後發現連餐點也拿錯的他實在相當無奈，忍不住感「別的店家找給我，我也沒跟他說，喔你擦過下面」。

▲鈔票無破損但有髒汙，卻被店家拒收了。（圖／翻攝自臉書《爆怨2公社》）

許多網友也紛紛討論店家「拒收」的行為是否合理，更討論起有無「違法」，不少民眾認為早餐店阿姨的行為不過份，「鈔票有污漬，店家是有權利不收的」、「有疑慮的鈔票，店家有權選擇不收」、「商家有權不收啊，妳這張鈔票去銀行換新的吧」，不過也有網友笑稱「回她『我只有這張，不收那我不買嘍』」、「先用肥皂水洗，然後用漂白水漂，再丟洗衣機，之後晾乾即可」、「警察叔叔這個阿嬤叫我要洗錢」。

事實上，根據《中央銀行法》第13條規定，中央銀行所發行的貨幣為國幣，對於中華民國境內之一切支付，具有法償效力，民眾有權利用來消費。不過也因為沒有相對應的罰則，店家拒收消費者的鈔票也不會因此挨罰。（編輯：楊智傑）