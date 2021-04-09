戴Apple Watch狂震！他見「嚴重警告」傻了：打蚊子而已

隨著科技進步，智慧型穿戴裝置的發展也逐漸生活化，不少人習慣運動時配戴Apple Watch，不過日前就有名網友無奈分享使用經驗，他提到自己只不過打一隻蚊子，手腕上的Apple Watch卻突然跳出警示通知讓他哭笑不得。話題掀起不少網友討論，更有許多使用者分享類似情況。

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日前該名網友在臉書社團《爆廢1公社》分享他Apple Watch的使用經驗，「我只是打一隻蚊子而已，什麼我跌倒很嚴重，你才跌倒、你全家都跌倒！」，接著更表示自己手上的是Apple Watch5，版本6.3.2，自己也沒有特別去設定什麼，只見Apple Watch疑似感應到使用者的大幅移動，螢幕跳出通知顯示「看起來您跌得很嚴重」。

▲Apple Watch跳出通知，詢問使用者是否「 跌得很嚴重 」。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

不少網友看到這一幕也全笑翻了，許多有著類似經驗的民眾也紛紛留言回應「有突然大幅度移動，會偵測可能跌倒，這功能其實很好」、「在做某件事情時千萬別戴，不然它一定會吵到你美滿的情趣」、「我爸的Apple Watch被家裡的狗咬著跑也是這樣」、「我也曾經笑到倒在沙發上，結果想說手錶幹嘛一直震動，結果他說我跌得很嚴重」。此外，也有網友吐槽「還是其實它在關心蚊子」、「你是用生命去打那隻蚊子嗎」、「到底揮多大力」、「這是暗示你要幫蚊子聯絡葬儀社了啦！」。

事實上，許多品牌的智慧型穿戴裝置當中都內建有「跌倒偵測」功能，運動型智慧手錶內安裝的加速感應器能感測出配戴者是否突然「以某個速度改變運動方向」，以此來判對是否跌倒，並跳出警示通知，若超過一定時間沒有解除警示，加上其他健康偵測如心電圖、血氧等，判斷配戴者有跌倒跡象，將會主動向緊急聯絡人傳送訊息，同時撥打救護車聯絡專人進行救援。（編輯：楊智傑）