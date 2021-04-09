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過敏20年終發現原因！女大生租屋後揭「意外真相」臉綠了

編輯中心/綜合報導

2021-04-09 16:44:22

▲每天共處超過8小時的床、衣物，其實有上百萬隻的蟎蟲伺機而動，容易引發過敏症狀。（圖／資料照片）
▲一位女網友透露自己過敏了20年，終於在外租屋後發現原因。示意圖，非當事人。（圖／資料照片）
台灣過敏人口比例相當高，不論是鼻過敏、眼過敏、皮膚過敏，都對生活帶來不少困擾。而若是找不出過敏原，更會讓人十分頭痛。就有位女大生透露，自己過敏了20年，一直沒找出過敏原，直到在外租屋後突然發現過敏大幅改善，她才無意間發現過敏元兇。

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有位女網友在Dcard發文，透露自己過敏了20年找不出過敏原，直到上了大學在外租屋後，發現過敏改善許多，原PO才懷疑過敏可能與家中環境有關。而原PO分享了一張家裡地板的照片，只見木地板的縫隙中卡了許多像灰塵的渣渣，看起來年代久遠，都已經結塊。

▲網友發現自己家的地板縫隙積了許多灰塵。（圖／翻攝自Dcard）
▲網友發現自己家的地板縫隙積了許多灰塵。（圖／翻攝自Dcard）
原PO不禁驚呼，「這該不會是我長期過敏的元兇吧？」更直言從來沒有想到要去清木地板縫隙。網友紛紛在底下留言回覆說，「我家客廳地板是磁磚地，舊式的那種有點像磨石子地，中間都有很深的縫隙。我超喜歡吸地吸那邊，看著髒污灰塵被吸起來很療癒」、「我喜歡拿筆芯去挖縫隙的灰塵」、「清理乾淨後可以考慮用填縫劑補上」、「我會用牙籤刮縫縫再用吸塵器，噢買尬超療癒」、「可能是衣蛾欸，因為我家也是木地板...也是之前才發現」、「我家地板也是這樣，之前就用白膠先封起來，這樣就沒髒東西跑進去了」。

另外也有網友分享類似經驗，「過敏原除了灰塵也可能會有黴菌之類的，我之前在淡水租房濕氣太重，後來住了一年半開始嚴重過敏。搬到台北就直接全好了」、「我也是木頭地板，然後墊學生床墊睡了快三十年，才發現好像是因為這樣我的支氣管一直不好。後來買了床架＋彈簧床，就突然變健康了」。（編輯：倪浩軒）

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