NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

帶小孩逛好市多！竟偷拿「1食品」結帳　婆媽驚喊：懂吃

編輯中心/綜合報導

2021-04-09 17:51:28

好市多
▲有女網友帶小孩逛好市多，回到家時才發現，小孩偷偷把1項食品放到推車裡，讓她好奇是什麼食物？（圖／ NOWnews 資料照）
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。近日，就有網友帶著小孩到好市多購物，結果回到家時才發現，小孩偷偷把「1食品」放到推車裡，沒吃過的原PO不禁好奇問「請問這是什麼食物？」貼文一出，也引起網友熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在《COSTCO好市多商品消費心得分享區》表示，自己帶著小孩到好市多購物，回到家卻發現有個她不曾吃過的食品，才知道是小孩沒經過允許放到推車裡，但原PO並沒有打算退掉，因此好奇問「請問這是什麼食物？怎麼吃法？」

▲網友們除了解答「是起司」之外，還分享各種獨特吃法。（圖／翻攝自《COSTCO好市多商品消費心得分享區》
▲網友們除了解答「是起司」之外，還分享各種獨特吃法。（圖／翻攝自《COSTCO好市多商品消費心得分享區》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「起司，打開就可以直接吃」、「就是起司，可以打開直接吃」、「直接吃不會鹹」、「這起司不錯，小孩很識貨欸」、「起司，可以直接吃，小孩超愛」、「這是一種乳酪起司，在美國很多人都是當零食吃」、「是起司喔，原PO小孩很懂吃喔」。

另外，也有不少人分享吃法，「喝咖啡或者是喝茶的時候當小點心」、「切小塊放蘇打餅乾或餅乾上面配紅酒」、「放在英式馬芬上，放進烤箱一起烤」、「烤土司之後加乳酪再加一片火腿也好吃」、「夾蘇打餅乾，很讚」、「搭配牛排吃，都很搭很好吃」。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
92.24%7.76%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
28.33%71.67%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀