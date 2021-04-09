帶小孩逛好市多！竟偷拿「1食品」結帳 婆媽驚喊：懂吃
編輯中心/綜合報導
2021-04-09 17:51:28
美式大賣場「好市多」深受國人喜愛，因其價格優惠及品質優良，讓不少顧客都願意一再前往消費。近日，就有網友帶著小孩到好市多購物，結果回到家時才發現，小孩偷偷把「1食品」放到推車裡，沒吃過的原PO不禁好奇問「請問這是什麼食物？」貼文一出，也引起網友熱議。
原PO在《COSTCO好市多商品消費心得分享區》表示，自己帶著小孩到好市多購物，回到家卻發現有個她不曾吃過的食品，才知道是小孩沒經過允許放到推車裡，但原PO並沒有打算退掉，因此好奇問「請問這是什麼食物？怎麼吃法？」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「起司，打開就可以直接吃」、「就是起司，可以打開直接吃」、「直接吃不會鹹」、「這起司不錯，小孩很識貨欸」、「起司，可以直接吃，小孩超愛」、「這是一種乳酪起司，在美國很多人都是當零食吃」、「是起司喔，原PO小孩很懂吃喔」。
另外，也有不少人分享吃法，「喝咖啡或者是喝茶的時候當小點心」、「切小塊放蘇打餅乾或餅乾上面配紅酒」、「放在英式馬芬上，放進烤箱一起烤」、「烤土司之後加乳酪再加一片火腿也好吃」、「夾蘇打餅乾，很讚」、「搭配牛排吃，都很搭很好吃」。（編輯：許智超）