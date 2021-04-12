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房市／台南鐵路地下化有進展　兩站最看好

財經中心/綜合報導

2021-04-12 18:00:00

台南鐵路
▲台南鐵路地下化施工中，未來沿線周邊房市都可望受到帶動。（圖／NOWnews資料照片）
台中鐵路高架化、高雄鐵路地下化完工後，對於改善沿線環境，乃至於帶動房市皆大有助益；隨著台南車站臨時後站4月8日啟用，也象徵延宕多時的台南鐵路地下化工程大有進展。在地房仲指出，由於還需一段時間才會完工，建設發酵尚不顯著，不過，既有的大橋、台南站均可望受到帶動，前者與捷運共構，又近重劃區，後者則有成大商圈，未來發展性都備受看好。

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交通部鐵道局資料顯示，南鐵地下化北起大橋車站南端，南至大林路平交道以南約0.6公里，全長約8.23公里，將消除沿線平交道、地下道、陸橋等設施，除原先工程範圍內的大橋站、台南站之外，也會新設林森站、南台南站兩座通勤站點，預計2026年底完工。

雖延宕多時，但如今台南鐵路地下化工程也邁入新一里程碑。台南市府表示，原本的台南車站後站，以及串聯前後站月台的人行地下道，都位處於地下化工程範圍內，為確保安全而須拆除，新設置臨時後站及空橋則於4月8日啟用。

大橋、台南站雖是既有站點，但信義房屋永康鹽行店店長李聿旌分析，鐵路地下化完工後，兩站會是兩大亮點。其中，台南車站周邊商圈發展早，目前難免有些沒落，完工後，如北門路一帶應能吸引新的品牌業者進駐，有效活絡商圈；至於大橋站除鐵路地下化，還有捷運藍線議題，加上緊鄰大橋重劃區，以及市府新推出的「六甲頂醫療專用區市地重劃區」，也會是受到看好的站點。

信義房屋成大店店長楊雅芬也指出，鐵路地下化後，市區不再被鐵軌阻隔，陸橋、地下道等遮蔽也都拆除，沿線路段可望因居住環境改善，使房市交易價量受到帶動；從商圈層面來看，台南火車站以成大為核心，鐵路地下化後不僅會增設綠園道等設施，前後站也能串連，商業活動將更加熱絡，也能吸引更多業者進駐。

不過，楊雅芬也提到，距離全線完工尚需一段時間，且施工難免有黑暗期，帶動效果目前還無法發酵，需等工程接近完工或全部完工後，才會較為顯著。而根據信義房屋統計火車站點周邊實價登錄資料，大橋站去年全年交易量150件，住宅均價18.77萬，台南站則是139件，均價20.63萬，交易量均較2019年略減，價格上，台南站大致持平，大橋站周邊則有15%漲幅。

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