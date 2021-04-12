房市／台南鐵路地下化有進展　兩站最看好

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雖延宕多時，但如今台南鐵路地下化工程也邁入新一里程碑。台南市府表示，原本的台南車站後站，以及串聯前後站月台的人行地下道，都位處於地下化工程範圍內，為確保安全而須拆除，新設置臨時後站及空橋則於4月8日啟用。
大橋、台南站雖是既有站點，但信義房屋永康鹽行店店長李聿旌分析，鐵路地下化完工後，兩站會是兩大亮點。其中，台南車站周邊商圈發展早，目前難免有些沒落，完工後，如北門路一帶應能吸引新的品牌業者進駐，有效活絡商圈；至於大橋站除鐵路地下化，還有捷運藍線議題，加上緊鄰大橋重劃區，以及市府新推出的「六甲頂醫療專用區市地重劃區」，也會是受到看好的站點。
信義房屋成大店店長楊雅芬也指出，鐵路地下化後，市區不再被鐵軌阻隔，陸橋、地下道等遮蔽也都拆除，沿線路段可望因居住環境改善，使房市交易價量受到帶動；從商圈層面來看，台南火車站以成大為核心，鐵路地下化後不僅會增設綠園道等設施，前後站也能串連，商業活動將更加熱絡，也能吸引更多業者進駐。
不過，楊雅芬也提到，距離全線完工尚需一段時間，且施工難免有黑暗期，帶動效果目前還無法發酵，需等工程接近完工或全部完工後，才會較為顯著。而根據信義房屋統計火車站點周邊實價登錄資料，大橋站去年全年交易量150件，住宅均價18.77萬，台南站則是139件，均價20.63萬，交易量均較2019年略減，價格上，台南站大致持平，大橋站周邊則有15%漲幅。