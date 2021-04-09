涼亭出現詭異紙袋！打開驚見「1尊神像」 網急喊：別碰
編輯中心/綜合報導
2021-04-09 18:51:47
許多人會在家中供奉神明以及祖先牌位，希望能就近得到庇護和保佑，但若是看到遺棄的神像，該怎麼辦？就有網友在一處涼亭吃午餐，卻發現地上有個紙袋，裡頭竟裝著一尊神像，讓他相當困惑，只好發文詢問「遇到這尊怎麼辦？」貼文曝光後，也引起網友熱議。
原PO在《靈異公社》表示，自己到涼亭吃午餐，卻發現地板上有個紙袋，沒想到裡面裝著一尊鐵製神像，讓他相當傻眼，忍不住好奇問「遇到這尊怎麼辦？」許多網友看到卻相當傻眼，「不是你的東西幹嘛碰祂？還拿出來拍」、「摸祂拿出來的你才可怕吧」、「 只怕有人跑出來說他的古物被你弄壞了，要賠償幾百萬」、「敢拿起來佩服你的勇氣」。
對此，原PO也回應「平常看到落難神明都不敢多待，碰也不敢碰，但這次不知道為什麼，就是有一種想幫祂處理的感覺」，因此也有其他人建議，「既然已經動了那就拿到大廟問吧，如果大廟問你要不要留著供奉（一般是不會），那就說你不方便」、「拿去大廟吧，廟會幫你處理」、「拿去佛具店，有的會幫忙處理」、「先交警察吧！到時候沒人認領，再找間廟宇問問」。
原PO也說明，有求助村莊裡幾間廟宇和前輩，但也沒有人知道該怎麼辦，而大廟也說因為不會處理，所以不收這尊神像，無奈的原PO只好送進派出所，「只好請祂來喝茶，給我半年時間想辦法」。（編輯：許智超）