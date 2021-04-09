影／久旱不雨水庫淤積　薑母島民回家路迢迢

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在東湖碼頭旁經營餐廳的徐盛達說，石門水庫民國53年竣工，他54年出生，從小陪著石門水庫一起長大的徐盛達說，以前大概是10年才會遇到一大旱，包括82年、92年都是一樣的，可是這幾年，真的是每年一旱！他說以往如果遇到久旱不雨水位下降，因為下面有一座橋叫做「五福橋」，薑母島居民可以走路過去。但現在因為淤泥堆積，五福橋被淤泥整個淹沒，現在就算水位再怎麼低也看不到了。20多年前曾有提議要建一座吊橋解決薑母島居民的出入問題，但因為環評沒有通過，此後居民只好靠小舢舨進出。
自稱是薑母島島主的呂學賢說，以前他結婚是開著車載新娘回到島上去的，現在就算水位降了，也找不到回家的路了，因為都是淤泥。他離家40年，最近幾年才回到薑母島生活，對這種變化也感到無奈。現在為了每天出入，他像在石門水庫練習輕艇的體協借了浮筒當作臨時碼頭，但因為水位每天都降，他只好每天一早就去鏟淤泥、擺浮筒，方便居民小船靠岸。
呂學賢載著記者在阿姆坪及薑母島附近水域測試水深，許多地方的水深僅有1.2公尺，靠近薑母島臨時碼頭的水域，水深甚至不到1公尺了，呂學賢說，如果再不下雨，水面下的淤泥就會成為陸地，但這樣的陸地人不能走，船也不能行，薑母島將徹底成為一座孤島。
薑母島上另一位島民劉坤鎮說，島上還有好幾位年紀8、90歲的長輩，有些人還有慢性病，需要每天服藥不能間斷。但目前的狀況，薑母島這邊還可以去借浮筒搭乘臨時碼頭，但對岸的東湖碼頭就只剩一小段水泥路面可以停靠，如果水位再降，就只剩淤泥無法停船了。劉坤鎮說，希望政府能夠協助在東湖碼頭購置一些浮筒建構臨時碼頭，讓居民方便靠岸出入，給居民一條回家的路。
桃園市前市議員楊朝偉關心薑母島的問題多年，他也極力呼籲政府要重視這些生活在島上的居民權益，楊朝偉強調，雖然島上的居民不多，但也是桃園市民，希望政府及北水局能夠幫助他們，給他們一條安全又便利的回家路。