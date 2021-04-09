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影／久旱不雨水庫淤積　薑母島民回家路迢迢

記者李春台／桃園報導

2021-04-09 22:04:13

薑母島臨時浮筒碼頭
▲石門水庫水位每天退縮，薑母島居民只好借來浮筒權充臨時碼頭，每天還必須剷除淤泥才能讓浮筒順利安置。（圖／記者李春台攝，2021.04.02）
久旱不雨，不僅讓桃園石門水庫的水位直直落，也讓水庫中薑母島居民的回家問題浮上檯面。石門水庫目前蓄水量不到4成，阿姆坪碼頭的遊艇業者的遊艇無法停靠紛紛歇業，將遊艇拖至水深較深的龍珠灣停靠。但水庫中薑母島上的居民，每天靠小舢舨出入，也因為水位逐漸下降，面臨每天都需要剷除淤泥以及找不到碼頭停靠的問題，原本短短的回家路，如今變得越來越艱難和遙遠。

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▲島上居民飼養的狗，聽得懂自己主人的引擎聲，船位靠岸就先跳上浮筒來迎接。（圖／記者李春台攝，2021.04.02）
▲島上居民飼養的狗，聽得懂自己主人的引擎聲，船位靠岸就先跳上浮筒來迎接。（圖／記者李春台攝，2021.04.02）
在東湖碼頭旁經營餐廳的徐盛達說，石門水庫民國53年竣工，他54年出生，從小陪著石門水庫一起長大的徐盛達說，以前大概是10年才會遇到一大旱，包括82年、92年都是一樣的，可是這幾年，真的是每年一旱！他說以往如果遇到久旱不雨水位下降，因為下面有一座橋叫做「五福橋」，薑母島居民可以走路過去。但現在因為淤泥堆積，五福橋被淤泥整個淹沒，現在就算水位再怎麼低也看不到了。20多年前曾有提議要建一座吊橋解決薑母島居民的出入問題，但因為環評沒有通過，此後居民只好靠小舢舨進出。

自稱是薑母島島主的呂學賢說，以前他結婚是開著車載新娘回到島上去的，現在就算水位降了，也找不到回家的路了，因為都是淤泥。他離家40年，最近幾年才回到薑母島生活，對這種變化也感到無奈。現在為了每天出入，他像在石門水庫練習輕艇的體協借了浮筒當作臨時碼頭，但因為水位每天都降，他只好每天一早就去鏟淤泥、擺浮筒，方便居民小船靠岸。

▲呂學賢實際用船槳測試薑母島附近水域深度，他向記者表示，這樣的深度大概不到80公分。（圖／記者李春台攝，2021.04.02）
▲呂學賢實際用船槳測試薑母島附近水域深度，他向記者表示，這樣的深度大概不到80公分。（圖／記者李春台攝，2021.04.02）
 

呂學賢載著記者在阿姆坪及薑母島附近水域測試水深，許多地方的水深僅有1.2公尺，靠近薑母島臨時碼頭的水域，水深甚至不到1公尺了，呂學賢說，如果再不下雨，水面下的淤泥就會成為陸地，但這樣的陸地人不能走，船也不能行，薑母島將徹底成為一座孤島。

薑母島上另一位島民劉坤鎮說，島上還有好幾位年紀8、90歲的長輩，有些人還有慢性病，需要每天服藥不能間斷。但目前的狀況，薑母島這邊還可以去借浮筒搭乘臨時碼頭，但對岸的東湖碼頭就只剩一小段水泥路面可以停靠，如果水位再降，就只剩淤泥無法停船了。劉坤鎮說，希望政府能夠協助在東湖碼頭購置一些浮筒建構臨時碼頭，讓居民方便靠岸出入，給居民一條回家的路。

▲島上居民站在浮筒上向我們揮手告別，希望下次回來的路能更輕鬆和順利。（圖／記者李春台攝，2021.04.02）
▲島上居民站在浮筒上向我們揮手告別，希望下次回來的路能更輕鬆和順利。（圖／記者李春台攝，2021.04.02）
桃園市前市議員楊朝偉關心薑母島的問題多年，他也極力呼籲政府要重視這些生活在島上的居民權益，楊朝偉強調，雖然島上的居民不多，但也是桃園市民，希望政府及北水局能夠幫助他們，給他們一條安全又便利的回家路。

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