鹹酥雞驚見炸蝸牛！闆娘卻嗆「不能控制」　網揭內幕打臉

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老闆娘一看到就不耐煩的說「有什麼問題嗎？」男友看到現場還有其他客人，擔心會影響店家生意，於是就小聲說「有蝸牛」，沒想到老闆娘聽完，直接大吼「蝸牛不是我們能控制的啊，你現在整包拿來我也沒辦法啊，啊九層塔裡面就會有蝸牛，我是不是以後都不要賣九層塔了？」
原PO聽完當場傻眼，雖然能理解菜裡難免會有蟲，但這個蝸牛真的太大，老闆娘也不可能沒看到，也忍不住抱怨「這是什麼態度啊，你不能控制，難道我們吃到活該嗎？小聲跟你講還對我們大小聲，自己都面子都不要了嗎？我們也買2、3次了，一出問題態度就這樣！誰還想去」。
許多網友也紛紛回應，「對付這種就只能別買而已，不然他們都沒在怕的」、「店家這種態度，真的很母湯欸」、「有蝸牛到底哪裡正常」、「店家的態度推翻了消費者所有的善意」、「到底說還好的是怎樣，蝸牛超級噁心」、「看了都反胃」、「真的滿大隻的，傻眼」。
另外，也有不少網友透露，「有蝸牛還好，現在會洗淨九層塔的店家不多了」、「很多鹹酥雞攤九層塔根本沒洗過就用了」、「九層塔真的會有蝸牛，後來鹹酥雞我吃九層塔都要轉一圈看看」、「店家應該是九層塔整包來，沒事先處理檢查就捉一把下鍋去，其實蝸牛不重要，重點是店家回應態度，才是樓主生氣的點」。（編輯：許智超）