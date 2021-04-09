送餐給修復師！驚見便當上「滿滿字跡」 台人一看淚崩了
編輯中心/綜合報導
2021-04-09 23:03:35
台鐵太魯閣號408次列車2日發生重大事故，造成50人罹難，而遺體修復團隊「76行者」在第一時間進駐花蓮殯儀館協助遺體修復，希望能讓罹難者「完整回家」。對此，就有網友指出，他這幾天幫修復師送了餐，卻意外發現某間餐廳超有心，竟在每個便當上手寫鼓勵與感謝的話，讓他相當感動，貼文也引起網友熱議。
原PO在《爆廢1公社》表示，這幾天都幫「76行者」的修復師送餐，沒想到卻發現有間餐廳很用心，在每個便當上寫滿鼓勵的話，可以看到上頭寫著，「謝謝您們，讓台灣更加溫暖」、「老師謝謝您！辛苦了，台灣加油」等，這讓原PO忍不住說「台灣最美的風景是人，76團隊加油！」
貼文曝光後，許多網友也紛紛回應，「這店家太暖了吧」、「該用新台幣教訓店家了」、「辛苦了！都是100分」、「無論是原PO還是店家都好棒」、「台灣最美的風景是人！好感動」、「淚流滿面吃著飯應該就是這種感覺了」、「謝謝你們，幫送餐的您也辛苦了」。
另外，也有不少人說，「謝謝這些為台灣付出的人，辛苦了，謝謝」、「修復師真的辛苦了」、「謝謝辛苦的遺體修復師們！也謝謝揪感心的便當店。這個世界因為有你們而充滿了愛」、「辛苦修復師了，無限的感恩」、「心酸酸的，修復師們辛苦了」、「台灣最美麗的風景，就是平凡的小老百姓」。（編輯：許智超）