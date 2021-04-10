為何buffet絕對吃不回本？「真實理由」曝 眾驚：有道理
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 10:36:02
許多民眾都喜歡前往buffet吃到飽餐廳，享用各式各樣的高級料理，不過究竟怎樣才能吃回本，一直以來都是十分熱門的話題。對此，就有網友討論「buffet吃不回本的秘密」，貼文引發廣大迴響。
原PO在Dcard貼文指出「現在很多人都喜歡去吃buffet，然後年輕一輩的人都喜歡拼最超值的吃法，什麼先吃哈根達斯冰淇淋幾球會回本，狂拿牛肉、螃蟹、生魚片什麼的，但是其實大家不知道的是，除非你真的吃得很多很誇張，否則是無法回本的」。
「原因是什麼？」因為buffet的店家食材進價成本大量就是會壓低，你所謂的回本是在你認知裡面，比如一球冰淇淋是90，你自認吃了5球是450元，但店家進價成本可能才一百不到，那些熟食大量進貨更不用說，簡單來說，你的吃回本是「自認的吃回本」，店家如果每個都被你吃回本，早就倒了。
貼文一出，網友紛紛回應「ㄜ....有道理欸」、「自認的吃回本認同，但現在真的沒那個胃口拼吃多了，只想享受美食」、「我也想過一樣的問題，因為你吃的是你比你外面販售價，你自認吃到800元價值，但店家可能成本只有300~400，buffet真的是一個很有趣的買賣沒輸贏哈哈」、「買賣沒輸贏的概念啦，現在也不喜歡去buffet吃撐了」。（編輯：張嘉哲）