4星座4月受財神眷顧！第2名投資眼光精準　將有意外之財

在春夏交際的四月份，忽冷忽熱的天氣讓人捉摸不定，大家記得注意身體！不過財神的好運是一直都在的，塔羅牌老師艾菲爾就表示，在本月份會有四個星座財運亨通，快來看看自己有沒有上榜吧，也別忘了邀請閨密親友一起來看看！





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▲塔羅牌艾菲爾老師表示，這4個星座在4月受財神眷顧，第2名投資眼光精準，將有意外之財。（示意圖／取自 pixabay ）

× ▲塔羅牌艾菲爾老師表示，這4個星座在4月受財神眷顧，第2名投資眼光精準，將有意外之財。（示意圖／取自 pixabay ）

第四名、白羊座

四月一開始，代表商業與溝通的「水星」就順行進入白羊命宮，加上本月吉星「太陽」也在你的命宮閃耀，你能感覺到自己正能量滿滿，迎來好運降臨，這對於白羊的事業，特別是從商或擁有自己網路小鋪的你特別有利！你與同事、領導、客戶之間的溝通合作都非常順利，讓你心煩、卡關已久的項目，經過你的斡旋而來到順利收尾的階段，業績自然接連開出亮眼的紅盤，收入馬上就跟著爆漲不少，這個四月別忘了多想想身邊好友及閨蜜對你的善意提醒。





第三名、處女座





進入四月份，由於水星此時進入工作、事業宮位的影響，把握這個月份的工作運，全力以赴完成手上的項目，將為你帶來業績與應得的報酬，同時也會增加你的聲望，有機會在此時與新的客戶訂下合作契約，獲得事業上所需要的資金，緩解你長期以來的經濟壓力，被欠的錢主動歸還，或終於能將自己的信用卡債給還清，你也開始能享受到努力工作所帶來的成果，不只是事業上的成功，更得到實質的金錢收入，財運很不錯喔！





第二名、雙魚座





這個四月，剛好接續著3月28日落在你第八宮的滿月星象，你也許會收到傭金、業績獎金、版稅或是其他收入，也可能是繼承資產的消息，總之就是一筆意料之外的錢財從天而降；同時，這也是一個適合求財的時刻，你莫名的對股市與金融走勢產生高度的興趣，你也能夠正確的利用現有的金錢，真正開始著手進行投資，直覺神准的你可望在上半年快速的累積財富，讓你朝向財務自由的人生又邁進了一大步！





第一名、巨蟹座





剛進入四月，象徵溝通、邏輯、商業的「水星」就順行進入你的「官祿宮」，對你在事業上是一股很大的助力！特別是從事買賣、交易、業務、銷售、從商的你，有機會獲得異性晚輩對你的神救援，業績將屢創新高，很可能在本月拔得頭籌，若你還單身也可能因此對這位異性晚輩產生好感！這不僅讓你聲名大增，你更有機會得到加薪、獎金等等意想不到的好財運，讓你整個四月份如魚得水，風生水起，名利雙收，甚至人財兩得！（編輯：郭佩蓉）





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