賣光台積電！他「All in神祕股」媽氣瘋 網狂讚：有眼光
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 10:57:33
「護國神山」台積電（TSMC）為「台灣積體電路製造」，是全球第一家，且規模最大的晶圓代工半導體製造廠，其台積電股（2330）近期引發股迷話題不斷。對此，8日一名網友卻在PTT「Stock」看板提到，哥哥把穩穩的5張台積電全賣掉，拿去All in未上市的力積電，讓媽媽當場氣炸，貼文曝光引發網友熱議。
原PO表示，哥哥前一日和向媽媽坦白，他把買房的頭期款買來的5張台積電全賣了，拿去買一堆未上市的力積電，媽媽得知後當場氣炸，結果隔天開盤，台積電漲、力積電還跌，讓原PO崩潰直呼「叫我哥換回去台積，可是我哥不肯，該怎麼勸勸我哥？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，不過許多網友卻認為「你哥比你媽還有投資眼光」、「台積電是睡得安穩啦，至於報酬率，說不定力積電更猛」、「其實這不好說，說不定力積電抓狂了狂飆」、「你哥先知，力積電體質超好」，也有網友解釋，力積電是興櫃股票，而非未上市股票，並稱「興櫃漲幅沒限制，說不定明天漲1000%」。
不過，有網友則表示「台積電準備起漲，不懂為何賣掉」、「明年就知道誰贏了」、「沒什麼好勸的啊」、「這真的沒有一定」、「不然跟他說台積力積各一半啊，歐印（All in）確實危險」。（編輯：賴詠璿）