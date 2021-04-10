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女煮火鍋丟錯「1物」！試喝秒臉綠　老饕笑瘋：整鍋去世

編輯中心/綜合報導

2021-04-10 10:56:41｜2021-04-10 10:56:48

美國農業部食品安全檢疫處22日宣布，發現有近10萬磅的牛油火鍋底料是從中國非法進口，
▲台灣人非常喜愛吃火鍋，一年四季都能在火鍋店看見人潮。（圖／取自pixabay）
台灣人非常喜歡吃火鍋，多樣的湯底煮出來的風味不盡相同，而現在也有不少人會買食材在家自己動手烹飪，但如果買錯食材，這下可就悲劇了！近日，一名女網友分享自己原本要做「豆漿火鍋」，沒想到一煮完試吃之後發現不太對勁，其原因曝光後，引發討論。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「晚餐開心的煮豆漿鍋，結果煮好試喝之後超崩潰，我豆漿買成有糖的啦！整鍋變很甜，加了鹽也救不了......我知道要用無糖豆漿，但太興奮就拿成有糖的....吃完真的很不舒服，先離線了」。

▲網友要煮豆漿火鍋，卻不慎買到有糖的豆漿，導致整鍋毀掉，甜到不行。（圖/爆怨2公社）
▲網友要煮豆漿火鍋，卻不慎買到有糖的豆漿，導致整鍋毀掉，甜到不行。（圖/爆怨2公社）
貼文一出，網友紛紛回應「笑死，甜到不行，整鍋去世」、「真的暗黑料理＝＝豆漿的甜配肉片跟火鍋料，快吐了」、「無糖的要看清楚啦」、「還是乖乖買鮮奶就好」、「加起司看看？說不定還不錯」、「地獄料理登場，笑死」。

另外，也有網友調侃「原PO是不是想當台南人？XD」、「台南鍋登場嚕」、「看有沒有台南的朋友可接受XD」、「如果連台南人都嫌甜的話，那就真的是太甜了」、「扮演一日台南人GET」、「ok！當做去台南玩吃的火鍋哈哈哈」。（編輯：張嘉哲）

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