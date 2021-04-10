女逛好市多狂滑手機！結帳見「慘況」崩潰 網哭：我也是
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 11:42:01
連鎖美式賣場好市多（Costco）商品售價比外面來得經濟實惠，更不時推出限量商品引發搶購熱潮；近日，一名女網友在臉書表示，她逛好市多的時候邊低頭滑手機，豈料結帳時一回神，見眼前推車內的景象，當場崩潰直呼「我發誓！我真的只是要幫我家狗狗買雞胸肉！」貼文立刻引發廣大網友共鳴。
原PO在臉書社團《Costco好市多商品經驗老實說》表示，她到好市多採買，本來只打算幫家裡的狗狗買雞胸肉，一邊推著推車邊滑手機，順便上網看看大家都在好市多買些什麼，怎料她也跟著越買越多。
等到準備結帳的時候，原PO一回神才發現，推車內已經被塞滿了，除了原本打算買的雞胸肉以外，竟還買了衛生紙、保健食品、漢堡麵包、花枝蝦排、冷凍魚片和蝦仁等，她哭喊「沒事不要隨便逛好市多，我發誓！我真的只是要幫我家狗狗買雞胸肉，一邊逛、一邊划社團的PO文，然後就這樣了！」
貼文曝光之後，讓一票網友笑翻，心有戚戚焉回應「這已是共通毛病」、「還有沒事別一直看別人買的東西，會想買」、「下回不要推車子，試試看」、「沒關係我也一樣，本來只是要買一兩樣出來」「要去前最好帶1000就好，沒錢就出來了」、「我都先擬定好清單，中間不逗留，眼神不飄移」。（編輯：賴詠璿）