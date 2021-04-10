路上見車牌「使16」！路人霧煞煞：哪一國的 內行揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 13:28:57
每台汽機車都會有自己專屬的車牌，而有些人為了討吉利，可能會特別去訂製「8888」、「1688」等特殊諧音的車牌。但近日就有網友在路上遇到一輛車，上頭車牌寫著「使16」讓他非常困惑這是什麼車牌，貼文引發熱議。
原PO在「路上觀察學院」貼文指出「請問一下這是什麼的車牌」只見貼出的照片，該輛黑色汽車的車牌寫著「使16」，左邊的「使」底色是紅色，數字「16」則是白色的，與一般汽車的格式「XX-1234」明顯有不同的地方。
貼文一出，不少人都感到非常的新奇「這哪一國的車牌啊？台灣出現的喔」、「好特別喔，感覺很酷」、「感覺是什麼使者在開的車耶」、「替身使者的專用車之類的」、「從沒看過這種欸，好酷」、「這東西有點酷哈哈」、「好酷！第一次看到」。
不過，也有不少網友表示「這是大使館的車啦」、「這是代表與台灣有邦交國的大使所駕駛的車喔，如果是用黃底黑字寫著『外』字的，則是非邦交國大使」、「大使館的專用車喔，還蠻難看到的」、「我也沒遇過，但我爸說是大使館的專用車，是跟台灣有邦交關係的大使所開的車輛」。（編輯：張嘉哲）