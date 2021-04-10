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高鐵上吃便當！他一打開見「浮誇菜色」卻想哭：真的很扯

編輯中心/綜合報導

2021-04-10 13:56:58

▲一名35歲的男子感嘆「搭不起高鐵」很可悲，貼文一出，網友全傻眼，甚至直呼「張忠謀也搭台鐵啊」。（圖／台灣高鐵公司提供）
▲一名男網友發文，表示在2017年的時候，媽媽給他做了一個便當要他在高鐵上吃，豈料他一打開見「浮誇菜色」卻差點哭了。（圖／台灣高鐵公司提供）

俗話說「有媽的孩子像個寶」，昨（9）日就有名網友發文分享在2017年時發生的往事，他表示自己現在回憶起來，都還是覺得「很扯」，因為自己那時剛下班，匆忙回家拿行李後又要準備搭高鐵南下，媽媽在他出門前就提醒他一句「記得拿便當」，怎知當他在高鐵上將便當一打開，卻差點哭了。

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該名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示因為臉書跳出2017年的動態回顧，讓他又想起當年發生的事情，「到現在還是覺得很扯，那一天工作結束要回家拿行李下苗栗參加國手選拔賽，那時無敵趕，洗澡完馬上要出門」。

原PO接著說道，一回家時，媽媽已經將他的行李收拾完畢，「你每次出去比賽不都是那些東西，幫你準備好了，等一下看缺什麼跟我說」，他一聽就直接秒回「缺錢」，但媽媽也不甘示弱地反擊「自己想辦法」，讓他不禁直呼「浪漫破壞終結者，但媽媽這個舉動我整個覺得頭皮發麻」。

原來是原PO當時洗好澡就奪門而出，媽媽則在後面大喊「便當啦，上高鐵要吃喔」，原PO當下感動的都快哭了，「其實我一開始以為只是小便當，吃止餓的那種」，結果當他上高鐵一打開便當以後，簡直傻爆眼，「旁邊的香港旅客也傻眼，我還覺得香港旅客會不會覺得我好幾天沒吃飯」。

▲一名男網友PO出媽媽在2017年給他做的便當。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲一名男網友PO出媽媽在2017年給他做的便當。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
只見照片中2個便當盒內不僅裝滿大魚大肉，還顧及健康搭配一道青菜，就連一旁的蝦子都是剝好的，菜色相當豐盛，「媽媽都是親手煮我愛吃的菜，尤其肉魚真的很好吃，雖然香腸切塊了，但我覺得還是很暖」。

貼文一出，引起熱議，「海陸大餐耶…看得我好餓喔」、「蝦子都剝好殼了…這是愛啊」、「看到蝦已剝好...滿滿的愛啊！」、「好幸福」、「媽媽真的好好啊」、「一餐飽一天。母愛真偉大」、「好想媽媽煮的味道」。（編輯：郭佩蓉）

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