高鐵上吃便當！他一打開見「浮誇菜色」卻想哭：真的很扯

俗話說「有媽的孩子像個寶」，昨（9）日就有名網友發文分享在2017年時發生的往事，他表示自己現在回憶起來，都還是覺得「很扯」，因為自己那時剛下班，匆忙回家拿行李後又要準備搭高鐵南下，媽媽在他出門前就提醒他一句「記得拿便當」，怎知當他在高鐵上將便當一打開，卻差點哭了。





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該名男網友在臉書社團《爆廢1公社》發文，表示因為臉書跳出2017年的動態回顧，讓他又想起當年發生的事情，「到現在還是覺得很扯，那一天工作結束要回家拿行李下苗栗參加國手選拔賽，那時無敵趕，洗澡完馬上要出門」。





原PO接著說道，一回家時，媽媽已經將他的行李收拾完畢，「你每次出去比賽不都是那些東西，幫你準備好了，等一下看缺什麼跟我說」，他一聽就直接秒回「缺錢」，但媽媽也不甘示弱地反擊「自己想辦法」，讓他不禁直呼「浪漫破壞終結者，但媽媽這個舉動我整個覺得頭皮發麻」。





原來是原PO當時洗好澡就奪門而出，媽媽則在後面大喊「便當啦，上高鐵要吃喔」，原PO當下感動的都快哭了，「其實我一開始以為只是小便當，吃止餓的那種」，結果當他上高鐵一打開便當以後，簡直傻爆眼，「旁邊的香港旅客也傻眼，我還覺得香港旅客會不會覺得我好幾天沒吃飯」。





▲一名男網友PO出媽媽在2017年給他做的便當。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）

貼文一出，引起熱議，「海陸大餐耶…看得我好餓喔」、「蝦子都剝好殼了…這是愛啊」、「看到蝦已剝好...滿滿的愛啊！」、「好幸福」、「媽媽真的好好啊」、「一餐飽一天。母愛真偉大」、「好想媽媽煮的味道」。（編輯：郭佩蓉）



