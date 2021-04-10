他坐捷運「1舉動」被狂瞄！過來人曝經歷：快換到別車廂
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 14:37:36
捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的交通工具，一來不受塞車時間限制，且價格也還算經濟實惠。近日，一名網友在PTT女孩版提到，他搭捷運的時候坐在很空的座位上，下一秒跑來一位體型較寬大的乘客坐在一旁，他立刻起身換座位，卻被該乘客狂盯，貼文立刻引發熱議。
原PO表示，某日他搭捷運從台北車站往象山的路上，剛上車時有許多空位，他就隨意挑了沒人的地方坐，怎料隨後有一位體型較寬大的乘客跑來坐他的隔壁，讓他感到有些壓迫，並稱「看著對面還有位子，我就起身到對面坐了下來」，該乘客卻看了原PO好幾眼，讓他憂心直問，若在捷運上因為旁邊的人換位子，這樣是否會很不禮貌？
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「不會，完全不會想坐在會一直碰到我的人身邊」、「不會啊，有空位還硬要坐在你旁邊才詭異」、「我有因為旁邊的阿伯一直抖腳換位子」、「很空的話趕快換遠一點啊」、「有次我旁邊坐了個大叔狂挖鼻屎，害我很緊張一直盯著他的手看有沒有亂彈，後來受不了直接不坐，站遠遠的」。
對此，許多網友也分享類似經驗，建議原PO可以換到其他車廂，比較不會失禮，「可以假裝要下車走到別的車廂」、「有次坐旁邊的一直咳嗽，咳到第5聲我就站起來到別車廂去了」、「會有點難過，可以走到別的車廂」、「我通常是這樣，在下一站進站前，起身到隔壁車廂換位子，不至於說別人一坐我就起身，我個人覺得這有點針對啦」。（編輯：賴詠璿）