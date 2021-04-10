NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

美食巷仔內／百年高雄飄「台菜」香　在地食材上幸福菜

記者陳美嘉／高雄報導

2021-04-10 14:48:46

▲漢來「高雄一百台菜美食節」挖掘出高雄的食材寶藏，做出一道道具有在地特色的老味道、新滋味。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）
▲漢來「高雄一百台菜美食節」挖掘出高雄的食材寶藏，做出一道道具有在地特色的老味道、新滋味。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）

從老酒席辦桌菜到小吃，從在地的虱目魚、放山雞到芋頭、香蕉，在高雄改制更名百年之際，漢來美食與高雄市立圖書總館合作「品好書、讀好味」，不只要讀出書中的好滋味，高雄一百台菜美食節更挖掘出高雄的食材寶藏，做出一道道具有在地特色的老味道、新滋味。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲迎賓開胃菜就有5道，熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）
▲迎賓開胃菜就有5道，熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）
漢來福園台菜餐廳主廚王誌雄不但走訪產地、蒐羅在地食材，更走進圖書館裡翻閱相關書籍考證台菜脈絡。10道經典手路菜，以10人起桌，光是迎賓開胃菜就有5道，蜜汁秋刀魚、田寮放山雞、醬香活白蝦，還有用土雞蛋蛋皮包裹茄萣烏魚子做成的黃金美拍檔，以及黑鮪魚生魚片。

▲漢來福園台菜餐廳主廚王誌雄走訪產地、蒐羅在地食材，更走進圖書館裡翻閱相關書籍考證台菜脈絡，推出10道經典手路菜。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）
▲漢來福園台菜餐廳主廚王誌雄走訪產地、蒐羅在地食材，更走進圖書館裡翻閱相關書籍考證台菜脈絡，推出10道經典手路菜。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）
熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華，「生炒魷魚海鮮羹」完美融合了台南生炒鱔魚的嗆鍋做法和辦桌菜裡不可或缺的海鮮羹；「五香巧手龍虎斑」用的是高雄永安專業養殖每隻重達1公斤的石斑魚，王師傅說，這個大小的石斑魚肉質最有彈性、最好吃，片成適口的魚塊只用蒜頭、五香粉和醬油醃泡，再沾上薄粉酥炸，吃的就是魚肉的Q彈和鮮甜。

▲迎賓開胃菜就有5道，熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）
▲迎賓開胃菜就有5道，熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）
芋頭鴨雖然是一道傳統的粵菜，但在南部的辦桌席上卻是熟面孔，高雄甲仙的芋頭名聞遐邇，早年養鴨也是在地重點畜業之一，因此餐桌上不乏用芋頭和鴨肉做成的料理，「芋頭鴨盒佐肋排」則是升級版的作品。

高雄永安的特色水產虱目魚做出的「紅麴虱目魚鍋燒飯」，紅麴醃過再煎炸的虱目魚、美濃147號香米，和上爆香的五花肉、香菇、蝦米和甲仙的季節鮮筍。

▲漢來「高雄一百台菜美食節」挖掘出高雄的食材寶藏，做出一道道具有在地特色的老味道、新滋味。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）
▲漢來「高雄一百台菜美食節」挖掘出高雄的食材寶藏，做出一道道具有在地特色的老味道、新滋味。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）
據說早年田竂附近鄉鎮是山羊繁殖重地，羊隻買賣則以岡山為集散地，岡山羊肉料理做法多樣，藥膳、爆炒最常見，但要能清燉的就必須挑選一年齡以內的小羔羊，皮Q肉嫩沒有腥膻味，不加藥材只用蔬果熬出來的湯頭清燉，鮮甜順口又不燥，羊肉再沾上岡山豆瓣腐乳醬，最是對味。

壓軸的甜點也不馬虎，旗山香蕉、岡山蜂蜜、大寮紅豆都是名號響噹噹的特產，用這些在地好食材做成一軟一硬、口感迥異的兩道甜點，清爽的紅豆涼糕搭配香蕉酥餅，為整套宴席畫下最完美的句點。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

你願意花多少錢來買一包泡麵？

你願意花多少錢來買一包泡麵？

繼續作答
下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

下列已（即將）終止服務的網站／服務，你使用過哪些？

繼續作答
誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

誰是你心目中最帥的光頭帥哥？

繼續作答

PK擂台

你相信世界上真的有外星人嗎？

相信
不相信
90.54%9.46%
2021-04-07-2021-04-13

太魯閣號出軌釀50死！台鐵該不該賣站票？

不該
29.82%70.18%
2021-04-06-2021-04-12
即時
推薦閱讀