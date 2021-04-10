美食巷仔內／百年高雄飄「台菜」香　在地食材上幸福菜

從老酒席辦桌菜到小吃，從在地的虱目魚、放山雞到芋頭、香蕉，在高雄改制更名百年之際，漢來美食與高雄市立圖書總館合作「品好書、讀好味」，不只要讀出書中的好滋味，高雄一百台菜美食節更挖掘出高雄的食材寶藏，做出一道道具有在地特色的老味道、新滋味。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲迎賓開胃菜就有5道，熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）

× ▲迎賓開胃菜就有5道，熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）

▲漢來福園台菜餐廳主廚王誌雄走訪產地、蒐羅在地食材，更走進圖書館裡翻閱相關書籍考證台菜脈絡，推出10道經典手路菜。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）

× ▲漢來福園台菜餐廳主廚王誌雄走訪產地、蒐羅在地食材，更走進圖書館裡翻閱相關書籍考證台菜脈絡，推出10道經典手路菜。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）

▲迎賓開胃菜就有5道，熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）

× ▲迎賓開胃菜就有5道，熱食料理則完整呈現南部辦桌席菜的精華。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）

高雄永安的特色水產虱目魚做出的「紅麴虱目魚鍋燒飯」，紅麴醃過再煎炸的虱目魚、美濃147號香米，和上爆香的五花肉、香菇、蝦米和甲仙的季節鮮筍。





▲漢來「高雄一百台菜美食節」挖掘出高雄的食材寶藏，做出一道道具有在地特色的老味道、新滋味。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）

× ▲漢來「高雄一百台菜美食節」挖掘出高雄的食材寶藏，做出一道道具有在地特色的老味道、新滋味。（圖／記者陳美嘉攝，2021.04.10）

壓軸的甜點也不馬虎，旗山香蕉、岡山蜂蜜、大寮紅豆都是名號響噹噹的特產，用這些在地好食材做成一軟一硬、口感迥異的兩道甜點，清爽的紅豆涼糕搭配香蕉酥餅，為整套宴席畫下最完美的句點。



