她好市多買藥品！回頭見「神扯景象」臉綠了：氣到想報警

美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費，對此，就有一名女網友發文，表示日前她逛好市多時，先到藥局買了藥品，豈料結完帳到隔壁走道拿別的商品時，一回頭就見到「神扯景象」，一個大嬸就這樣直接將她的推車推走。





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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「大家在好市多有遇過這樣的事？」為題發文，表示因為在好市多的藥局買商品，是要先買單，然後會在商品上貼上發票，收銀人員就會知道那是藥局已經結過帳的商品。





而原PO當天就是這樣，結果一結完帳，她將推車暫放一下，到隔壁走道拿了其他商品，「結果回頭我的推車不見了，第一次發生這種事，因為上面有東西，所以不可能是工作人員推走（一般空車也不會推走）」。





▲女網友PO出自己的購物車。（圖／翻攝自《Dcard》）

貼文一出，網友全傻眼，「請店員報警，調攝影機，不要姑息」、「上次我們家已經結完帳去熟食區買個東西，結果一個沒注意整台車子直接被別人推走，好險人沒走遠還在附近，我爸直接過去把他攬住」、「真的要～至少要通知主管。現在好市多都能自由進出、以前憑卡入場，感覺還是有差」、「我覺得當下應該直接報警」。





也有自稱是好市多店員的網友回應，「就是想順手牽羊，我是好市多的員工，之前就有遇過會員已結帳藥品被偷走，所以看到會員要離開車子但上面有已結帳商品，我都會請他先帶在身上」；另外，也有網友分享自身方法，「我們家都最後才買藥品，因為剛好就在結帳檯隔壁」、「結完帳的東西要顧好啊，這次是她一整車推走你才有抓到她，如果他是直接把商品抱走，根本找不到人……」、「我如果離開推車都會把收據留在身上，就是怕被別人拿走」。（編輯：郭佩蓉）



