女深夜爽點5串炭烤！一攤開「畫面」全看傻：老闆別鬧了
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 15:38:43
台灣小吃種類應有盡有，其中香氣逼人的炭烤、鹹酥雞更是深受民眾喜愛，同時也是許多人的點心、宵夜首選。不過，7日深夜一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》提到，她到炭烤店點了5串炭烤「加辣」，一攤開卻見畫面相當衝擊，網友看完不禁笑翻直呼「還以為提拉米蘇！」
原PO表示，當日深夜她到炭烤店點了5串炭烤，並告知老闆要加辣，豈料收到餐點後，一攤開卻讓她當場傻在原地，崩潰直嚷「老闆是不是想找我灣家（台語：吵架）？」
畫面中可見，紙袋內裝有5串炭烤，包括甜不辣、雞翅，和3串雞皮，不過食材竟全被滿滿的辣粉覆蓋住，已經幾乎看不見食材本身，就連紙袋底部也還有許多散落的辣粉。
畫面曝光讓網友忍不住笑翻直呼「老闆人好好，買辣粉送串烤」、「他心情不好」、「哇辣椒粉是不用錢的嗎？」「哈哈哈哈老闆不要鬧喔」、「還以為提拉米蘇」、「大口吃，或許他加的是梅粉，好吃喔」、「我愛這樣的感覺」；也有網友分享類似遭遇，並稱「每當看到這種留言，就會想到我點小辣，老闆幫我升級提拉米蘇」、「原來一山還有一山高，比我的厲害」。（編輯：賴詠璿）