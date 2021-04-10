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女深夜爽點5串炭烤！一攤開「畫面」全看傻：老闆別鬧了

編輯中心/綜合報導

2021-04-10 15:38:43

▲原PO到炭烤店點了5串炭烤「加辣」，一攤開卻見畫面相當衝擊。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲原PO到炭烤店點了5串炭烤「加辣」，一攤開卻見畫面相當衝擊。（示意圖／翻攝自Pixabay）
台灣小吃種類應有盡有，其中香氣逼人的炭烤、鹹酥雞更是深受民眾喜愛，同時也是許多人的點心、宵夜首選。不過，7日深夜一名女網友在臉書社團《爆廢1公社》提到，她到炭烤店點了5串炭烤「加辣」，一攤開卻見畫面相當衝擊，網友看完不禁笑翻直呼「還以為提拉米蘇！」

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原PO表示，當日深夜她到炭烤店點了5串炭烤，並告知老闆要加辣，豈料收到餐點後，一攤開卻讓她當場傻在原地，崩潰直嚷「老闆是不是想找我灣家（台語：吵架）？」

畫面中可見，紙袋內裝有5串炭烤，包括甜不辣、雞翅，和3串雞皮，不過食材竟全被滿滿的辣粉覆蓋住，已經幾乎看不見食材本身，就連紙袋底部也還有許多散落的辣粉。

▲原PO到炭烤店點了5串炭烤「加辣」，一攤開卻見畫面相當衝擊。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲原PO到炭烤店點了5串炭烤「加辣」，一攤開卻見畫面相當衝擊。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
畫面曝光讓網友忍不住笑翻直呼「老闆人好好，買辣粉送串烤」、「他心情不好」、「哇辣椒粉是不用錢的嗎？」「哈哈哈哈老闆不要鬧喔」、「還以為提拉米蘇」、「大口吃，或許他加的是梅粉，好吃喔」、「我愛這樣的感覺」；也有網友分享類似遭遇，並稱「每當看到這種留言，就會想到我點小辣，老闆幫我升級提拉米蘇」、「原來一山還有一山高，比我的厲害」。（編輯：賴詠璿）

▲網友分享加辣粉類似遭遇。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲網友分享加辣粉類似遭遇。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲網友分享加辣粉類似遭遇。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
▲網友分享加辣粉類似遭遇。（圖／翻攝自《爆廢1公社》）
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