兩車格竟停4台車！「神技巧」讓網驚呆 內行曝2盲點打臉
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 16:13:06
市區的車位總是一位難求，讓不少開車族都相當煩惱。近日，就有網友看到兩個長型的停車格，裡頭卻有兩台車橫向停放，空出的位置甚至能再停兩台車，讓她忍不住好奇「怎麼停的？」貼文一出，也引起網友熱烈的討論。
原PO日前在《爆廢1公社》貼出一張照片，只見畫面中有兩個獨立的長型停車格，而且還被三面牆包圍，但卻有一台休旅車及一台轎車都是打橫停，原PO目測空出的位置，甚至還能再停兩台車，這讓她忍不住讚嘆「社會我大哥，兩個車格能停四台車，怎麼停的？」
許多網友看到也紛紛笑說，「有沒有看過功夫」、「停到好，應該都天亮了」、「前後前後至少要50次就可以了」、「第四台是堆高機啊」、「倒車停好很簡單，出來絕對不知道要橋幾次才能出來了」、「停三台外加一台堆高機」、「這功夫，及格了；這觀念，完蛋了」、「學少林功夫鐵沙掌」。
不過，還是有老司機指出，雖然車主的停車技巧相當好，但若是裡面的車輛若要進出，前面都得乖乖配合移車，而且橫停和正常停放根本沒差別，「車子就這麼大，停直的跟停橫的不一樣嗎」、「可以前後各停兩台」、「四台都能橫的話，兩格都前後不是也能停嗎」、「兩邊各停兩台不就好了」。（編輯：許智超）