印尼泡麵怎吃才內行？老饕曝「精髓」一吃驚呆：香味升級
編輯中心/綜合報導
2021-04-10 16:20:34
泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少，近日就有網友在PTT八卦版提到，印尼泡麵怎麼弄最好吃？話題掀起網友熱議，更有老饕公開美味「精髓」。
原PO表示，最近發現印尼泡麵是價格相當划算的泡麵，驚呼「搭配冷凍水餃簡直是宵夜救星！」但是弄了幾次之後，總覺得泡麵的味道好像還是差了點什麼，不禁好奇詢問廣大鄉民「怎麼做才能把這款泡麵的味道發揮到極致啊？大家都怎麼吃的？」
貼文一出，隨即引發熱烈討論，內行網友紛紛指出一大關鍵為料理方式，必需用炒的，才能讓香味升級，「用炒的」、「一次要吃3包，可以加料用鍋子炒過更香」、「一定要用炒的」、「炒，加起士，有夠讚」。
此外，也有網友分享創意的吃法「東泉辣椒醬加滿」、「一定要加辣椒醬提味，有畫龍點睛的效果」、「加點檸檬」、「我都拿印尼炒麵和維力各一包，混在一起吃」、「我會加關廟麵，跟水餃一起拌，再煎個肉」、「最大敗筆就那個麵體，換成韓式泡麵的麵體超讚」。（編輯：賴詠璿）